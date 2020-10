La vita media si allunga e negli ultimi anni aumentano le richieste delle persone per mantenere un aspetto più giovanile. Si sa che con l’avanzare dell’età la pelle perde di tono ed elasticità, si assottiglia e compaiono le antiestetiche rughe, non solo sul viso, ma anche sul petto e sul collo.Tante donne sono alle prese con questo problema, le rughe sul collo e sul petto, non permetterebbero più di indossare abiti scollati, perché non esisterebbe più un bel décolleté da mostrare.

Oltre alle creme e ai prodotti cosmetici, si possono prevenire e attenuare le rughe sul petto e sul collo, con i metodi naturali.

Per avere un aspetto sano della pelle, occorre comunque condurre uno stile di vita sano e naturale, senza eccessi e svolgendo una moderata attività fisica.

Ecco come prevenire e attenuare le rughe sul petto e sul collo con i metodi naturali

Maschera al lievito di birra

La maschera al lievito di birra, è un ottimo rimedio che contribuisce ad aumentare il collagene sul collo e sul petto, idrata la pelle e attenua le eventuali rughe.

Ingredienti

a)1 yogurt naturale;

b)1 cucchiaio di lievito di birra;

c)1 cucchiaio di olio di germe di grano.

Procedimento

Mescolare bene tutti gli ingredienti, fino ad ottenere un composto omogeneo.

Applicare tre volte alla settimana questa maschera, lasciandola agire per 15 minuti sul collo e sul décolleté, fino a quando non si sarà seccata. Sciacquare con acqua tiepida.

Banana e acqua di rose

La banana e l’acqua di rose, sono un ottimo rimedio per aiutare la pelle a rigenerarsi.

Macinare una banana matura e aggiungere un cucchiaio di acqua di rose.

Far agire la maschera sul collo e sul petto per 20 minuti e proseguire al risciacquo con acqua tiepida. Basta applicare questo rimedio naturale, tre volte la settimana.

Cetriolo

Macinare un cetriolo e applicarlo sul collo e sul petto, per almeno 20 minuti.