Molti di noi quando girano da soli non si sentono al sicuro e spesso e volentieri non è per troppa prudenza. Infatti secondo i dati ISTAT del 2019 i crimini per denaro sono in continuo aumento. Quelli che ne pagano maggiormente lo scotto sono per la maggior parte gli adolescenti, i giovani dai 19 ai 24 anni, e le donne, soprattutto quando si parla di borseggi. I dati cambiano nel momento in cui si tratta di furto all’interno di una proprietà, dove invece sono più colpiti gli uomini. In questi casi bisogna fare attenzione a questi simboli vicino a casa, se ci sono significa che si è stati presi di mira dai ladri. Per questo oggi diamo un utile consiglio che potrebbe sia salvare il nostro portafogli che aiutarci a scappare in una situazione del genere. Preveniamo i furti nascondendo i soldi in questi impensabili meandri della borsa o della valigia. Vediamo insieme come possiamo fare per evitare degli episodi spiacevoli e per viaggiare o girare nella propria città in massima sicurezza.

Preveniamo i furti nascondendo i soldi in questi impensabili meandri della borsa o della valigia

Quando stiamo preparando la valigia oppure uno zaino comodo da portare in viaggio, togliamo tutti i soldi in contante dal portafoglio. Nascondiamoli dunque in dei posti a cui il ladro non andrebbe subito a pensare. Si può ad esempio piegare o arrotolare una banconota e inserirla nel tubetto di un rossetto vuoto oppure nella parte rimovibile di una spazzola in silicone. Infatti se qualcuno dovesse mettere le mani nelle nostre cose, andrebbe sicuramente a guardare in altri posti. All’interno della valigia invece un buon posto potrebbe essere il beauty case oppure all’interno dei calzini. Inoltre consigliamo di non tenere tutto ciò che abbiamo di prezioso all’interno di un solo posto. Infatti consigliamo di avere almeno due borselli e tenerne uno dei due sempre in tasca. Se vittime di uno scippo, almeno potremo avere salvi i documenti di identità e la carta di credito, il minimo necessario per poter andare in giro dopo l’evento.

Un trucco che potrebbe salvarci la vita e aiutarci a fuggire

Se invece ci trovassimo ad avere uno scontro frontale con un potenziale malintenzionato, potremmo provare a lanciare la borsa lontano da noi. Se è interessato a quella la seguirà sicuramente e noi avremo il tempo necessario per correre nella direzione opposta.

