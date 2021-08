L’alimentazione è sicuramente fondamentale per il benessere del nostro organismo. Attraverso il cibo, infatti, abbiamo la possibilità di prenderci cura della nostra salute. E, conoscendo le proprietà di ogni alimento, possiamo puntare su quelli che ci interessano di più. In questo caso, vogliamo evidenziare una ricerca che sottolinea alcune caratteristiche fondamentali di un frutto amato da molti. Stiamo parlando delle prugne secche. Vediamo insieme alcuni dei benefici di questo buonissimo alimento.

Preveniamo efficacemente il rischio di tumore ed emorroidi con questo delizioso frutto

Lo studio si è concentrato principalmente sugli effetti di un’assunzione frequente di prugne. Secondo i ricercatori, focalizzandosi sull’effetto che questo frutto può avere sulle feci, si sono resi conto che il peso di queste ultime diminuiva sensibilmente. Come sostenuto dagli scienziati, l’obiettivo è stato quello di vedere le conseguenze dell’assunzione del frutto prendendo in considerazione il transito intestinale interno, gli acidi grassi a catena corta e il microbiota intestinale. La ricerca ha coinvolto 120 adulti sani divisi in tre gruppi, con un apporto non sufficiente di fibre e con un intestino irregolare. Il primo gruppo ha consumato in aggiunta alla propria dieta 300 ml di acqua. Il secondo, invece, 80 gr di prugne secche con 300 ml di acqua e il terzo la stessa quantità di acqua con 120 gr del frutto di cui stiamo parlando.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

I risultati della ricerca e l’apporto positivo delle prugne secche

I ricercatori hanno notato che un consumo di fibre moderato, come quello del secondo gruppo, diminuiva sensibilmente il peso delle feci. Questo, secondo gli studiosi, porterebbe a diminuire fattori di rischio di malattie e problemi che preoccupano molti. E tra questi, abbiamo proprio emorroidi e cancro del colon retto. Dunque, preveniamo efficacemente il rischio di tumore ed emorroidi con questo delizioso frutto. Sappiamo, inoltre, che basterebbero 80 grammi al giorno, dunque una quantità davvero ridotta. Consultiamo il nostro medico curante ovviamente, per sapere anche la sua opinione e se non provocano effetti avversi per altre patologie.

Approfondimento

Questa verdura davvero deliziosa potrebbe aiutarci a prevenire il cancro al seno