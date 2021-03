L’Istituto Pantone è la massima autorità in tema di colori a livello internazionale.

Ogni anno l’Istituto, con sede negli USA, in Michigan, elegge il colore dell’anno. Nel 2020 era stato scelto il blu, quest’anno l’Istituto ha scelto una coppia di colori, un binomio cromatico formato da Illuminating e Ultimate Gray.

Illuminating appartiene alla cartella cromatica dei gialli, si tratta di un giallo brillante che ricorda il sole. Illuminating infonde energia in un momento storico in cui abbiamo necessità di forza e vivacità.

Ultimate Gray è una tonalità di grigio, rassicurante, solido. Ultimate Gray dichiara l’Istituto “è un richiamo a elementi saldi e affidabili, che durano nel tempo”. È il colore dei ciottoli sulla spiaggia che resistono alle mareggiate e sono simbolo di resilienza.

Ecco perché presto tutti i negozi d’arredo si tingeranno di giallo e grigio!

I colori dell’anno in arredamento

L’abbinamento cromatico è già in vetta alle preferenze dei designers di tutto il mondo. Pareti gialle Illuminating e poltrone delle tonalità del grigio sono l’ideale per un soggiorno da rinnovare.

L’abbinamento Pantone è anche molto utilizzato per le pareti a strisce con alternanza di righe verticali di 30 cm grigie e gialle.

Presto tutti i negozi d’arredo tingeranno di giallo e grigio per le proposte mobili 2021.

Di grande attualità sono le cucine che alternano paraschizzi di colore Ultimate Gray e basi dogate in giallo.

Frigoriferi gialli monoposto con maniglioni vintage possono essere accostati a credenze in legno con tonalità grigio materico.

Anche l’arredo tessile è naturalmente coinvolto da questa ondata di colori Pantone. Ad esempio tappeti gialli su pavimenti in gres porcellanato in rovere grigio. Oppure possiamo pensare ad una camera da letto con testa e struttura letto in Ultimate Gray. E un copriletto in maglia giallo brillante.

Infine, anche il bagno non fa eccezione al trend cromatico 2021 con rivestimenti in ceramica grigi e sanitari di ultima generazione colorati, anche in tinta giallo, come hanno proposto le aziende ceramiche italiane nei cataloghi 2021.

Pantone detta legge a livello cromatico anche per la moda e per questo rinviamo qui.