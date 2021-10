Lo Strong Buy su questo titolo affonda le sue radici nel maggio 2020. In quella data, infatti, il nostro Ufficio Studi pubblicava un report dal titolo Acquistare azioni Aquafil subito potrebbe essere l’affare del momento. La sottovalutazione è del 160%.

Adesso, dopo una lunga fase laterale, presto questo titolo azionario sul quale siamo Strong Buy potrebbe ripartire al rialzo.

Si guarda al grafico dei prezzi scopriamo che da qualche settimana le quotazioni sono bloccate all’interno del trading range 6,82 euro – 7,38 euro. Ci troviamo, quindi, nella paradossale situazione per cui coesistono contemporaneamente sia la proiezione rialzista che quella ribassista.

A questo punto conviene aspettare che si concretizzi uno dei seguenti scenari.

Chiusura settimanale inferiore a 6,82 euro. In questo caso si potrebbe accelerare al ribasso con I obiettivo di prezzo in area 6,40 euro. Gli obiettivi a seguire, poi, si trovano in area 4,8 euro e 3,2 euro.

Una chiusura superiore a 7,38 euro, invece, farebbe scattare la proiezione rialzista con I obiettivo di prezzo in area 8,72 euro. A seguire gli obiettivi successivi si trovano in area 11,8 euro (II obiettivo di prezzo) e in area 14,86 euro (III obiettivo di prezzo).

Vista la situazione d’incertezza che caratterizza il titolo, quindi, si consiglia la massima prudenza e di attendere indicazioni chiare prima di entrare in posizione.

Se si guarda alla valutazione del titolo la situazione è molto incerta. Dai diversi indicatori, infatti, arrivano indicazioni contrastanti, sebbene ci sia una leggera prevalenza di quelle positive. Ad esempio, con un ratio “enterprise value to sales” di circa 1.03 per l’esercizio in corso, la società appare sottostimata.

Inoltre le revisioni al rialzo sulle stime del fatturato degli ultimi mesi indicano un rinnovato ottimismo da parte degli analisti che si occupano del titolo. Anche gli utili sono stati rivisti al rialzo con gli analisti che hanno aumentato le stime dell’Utile Netto per Azione (EPS) per i prossimi esercizi.

Ci sono, quindi, tutti i presupposti affinché il titolo Aquafil dia soddisfazioni ai proprio azionisti anche nei prossimi anni.

Presto questo titolo azionario sul quale siamo Strong Buy potrebbe ripartire al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Aquafil (MIL:ECNL) ha chiuso la seduta del 4 ottobre a quota 6,88 euro in ribasso del 2,55% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale