Presto nuovi contributi INPS fino a 2.000 euro per questi lavoratori

In questo articolo approfondiremo il contenuto del messaggio INPS n. 3067 del 5 agosto. L’ Ente specifica alcuni dettagli sull’erogazione di un contributo economico a favore di una delle categorie più colpite dalla crisi finanziaria. I beneficiari del contributo saranno, infatti, i lavoratori dello spettacolo, cinema e audiovisivo. Questa misura non sarà l’unico incentivo economico dell’autunno 2020. In un recente articolo, la redazione di ProiezionidiBorsa ha anticipato alcune misure contenute nel Decreto Agosto.

Con il D.L. 18/2020, il Ministero per i beni e le attività culturali ha stanziato 5 milioni di euro a supporto dei lavoratori del settore. Al fine di assicurare una puntuale erogazione del contributo, il Ministero ha stipulato una convenzione con l’INPS. In questi giorni l’Ente Previdenziale ha emanato alcuni dettagli operativi con il messaggio 3067. Vediamo in cosa consistono i nuovi contributi INPS fino a 2.000 euro per questi lavoratori in difficoltà.

La convenzione con il Ministero

La convenzione ha per oggetto l’erogazione di un contributo a sostegno delle imprese di esercizio di spettacolo viaggiante come previsto dal D.L. 18/2020. Il Ministero ha destinato 5 milioni di euro del Fondo emergenze da distribuire in misura non superiore a 2.000 euro per ciascun lavoratore interessato. La convezione prevede che il Ministero individui i beneficiari e determini l’importo spettante a ciascuno.

Il pagamento verrà effettuato dall’Istituto tramite bonifico bancario sul conto dei beneficiari comunicati dal MiBACT. Le parti non hanno fornito dettagli sulle date previste per i pagamenti. Ma la durata semestrale della convenzione porta a pensare che i pagamenti dovrebbero avvenire entro la fine del 2020. Il Ministero predisporrà le liste di beneficiari senza che questi debbano presentare specifiche richieste. Tutti i lavoratori del settore dovrebbero quindi ricevere nei prossimi mesi l’accredito del contributo sul proprio conto corrente. L’INPS preparerà anche una lista dei mancati pagamenti, a tutela degli interessati.

Presto nuovi contributi INPS fino a 2.000 euro per questi lavoratori ma c’è dell’altro

Attenzione però, perché c’è dell’altro oltre ai nuovi contributi INPS fino a 2.000 euro per questi lavoratori. L’articolo 89 del Decreto Legge 18/2020, prevede, infatti, l’istituzione di due Fondi per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo. L’importo totale stanziato sarà di 130 milioni, mentre il bonus di immediata erogazione necessiterà di uno stanziamento di 5 milioni di euro. Resteranno quindi ingenti fondi a disposizione della direzione generale del MiBACT. Nelle prossime settimane, il Ministero dovrà quindi decidere come allocare queste risorse finanziarie.

I beneficiari saranno le imprese ed i loro dipendenti, e l’obbiettivo del Governo sarà un progressivo rilancio del settore. La ripresa economica del Paese, infatti, passa attraverso il rilancio di determinati settori strategici. All’aumento della spesa pubblica dovrà necessariamente corrispondere una crescita del PIL. Solo un forte rafforzamento del prodotto interno lordo, infatti, consentirà di ottenere un gettito fiscale sufficiente a ripagare l’aumento del debito pubblico del Paese.