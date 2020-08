Ormai siamo vicini all’autunno e presto mangeremo un frutto dalle potenti proprietà benefiche e antitumorali,. Inoltre questo ha proprietà antiossidanti, antinfiammatorie, ritarda l’invecchiamento cellulare ed è anticoagulante. E’ utilizzato nei prodotti cosmetici per le sue proprietà rigenerative della pelle.

Di quale frutto si tratta?

La melagrana è il frutto del melograno, presente in Iran, in India settentrionale, nel Caucaso e nella macchia mediterranea.

E’ una bacca rotonda molto dura, dalla buccia coriacea gialla o rossa. I semi sono di colore rosso e il frutto matura da ottobre novembre a secondo della varietà. Viene considerato il frutto della fertilità per eccellenza e nell’antica Grecia le spose intrecciavano tra i capelli i rami del melograno come segno propiziatorio.

Presto mangeremo un frutto dalle potenti proprietà benefiche e antitumorali. Le sue molteplici proprietà

Aiuta a prevenire le malattie cardiache

Il melograno aiuta a diminuire le probabilità di un attacco di cuore e dell’ictus perché mantiene i vasi sanguigni in condizioni perfette grazie all’acido ellaico. L’assunzione regolare del succo di melograno contribuisce a tenere sotto controllo la pressione sanguigna.

Aiuta a diminuire il rischio del cancro al seno

I polifenoli in esso contenuti possono aiutare a prevenire la formazione delle cellule del cancro al seno.

Le antocianine contenute nel succo del melograno sono in grado di svolgere un’azione protettiva nei confronti dei danni dai raggi UV, una delle cause principali del cancro alla pelle.

Aiuta a mantenere le ossa forti

Il melograno se consumato regolarmente può contribuire ad aumentare il livello di calcio. Per le donne che sono in menopausa è molto utile bere o mangiare melograni perché i suoi semi contengono estrogeni, l’ormone che le donne perdono durante la menopausa. La sua mancanza favorisce lo sviluppo dell’osteoporosi.

Aiuta la rigenerazione cellulare

Il frutto, oltre ad essere un potente antinfiammatorio naturale ed ha un alto contenuto di acidi grassi, aiuta nella generazione cellulare e nella riparazione della pelle. Stimola le cellule cheratinociti della pelle che contribuiscono alla rigenerazione cellulare.

Ricco di potenti antiossidanti

Grazie alle sostanze fitochimiche contenute riduce il rischio di aterosclerosi.

Le proprietà nutritive del melograno

Il melograno ha poche calorie e un buon quantitativo di fibre che vengono perse quasi tutte se beviamo il succo (quindi è consigliabile anche mangiarne i semi). È ricchissimo di antiossidanti e vitamina C, vitamina K, vitamine del gruppo B e carboidrati. E’ ricco di potassio e altri minerali come ferro, calcio, magnesio, fosforo manganese e zinco.

I consigli per la bellezza

Grazie all’acido punicico e all’acido ellagico favorisce la generazione di nuove cellule della pelle favorendo in questo modo la rigenerazione del tessuto cutaneo allungando il ciclo di vita dei fibroblasti che producono collagene. I due acidi vengono utilizzati nei prodotti cosmetici per l’idratazione e la protezione della pelle.

Per la presenza di antiossidanti e le vitamine rallenta i processi di invecchiamento cellulare e riduce l’iperpigmentazione, macchie di eta’e rughe. Aiuta anche in caso di acne e pelle grassa.