Se si restringe il campo di osservazione a un periodo superiore a un anno la performance di questo titolo non è stata delle migliori. Ha fatto peggio, infatti, sia del settore di riferimento che del mercato italiano. Nell’ultimo anno, invece, le cose sono andate migliorando. Quindi, presto il titolo IGD potrebbe riprendere la strada del rialzo. Allo stato attuale i punti di maggiore forza del titolo si possono riassumere nei seguenti punti:

le prospettive sugli utili dell’azienda per i prossimi esercizi sono un’importante risorsa. Secondo gli analisti, infatti, gli utili di IGD dovrebbero crescere, nei prossimi tre anni, più velocemente della media del mercato;

il rapporto EBITDA/fatturato dell’azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse.

i margini generati dalla società sono tra i più elevati della Borsa valori. L’attività dell’azienda è particolarmente redditizia.

con un rapporto prezzo/utili a 14.9 per l’esercizio in corso e 5.61 per l’esercizio 2022, i livelli di valutazione del titolo sono molto bassi in termini di multipli di guadagno.

l’azienda appare poco valorizzata se si considera il valore del suo attivo netto contabile.

considerati i flussi di cassa generati dall’attività dell’azienda, la sua valorizzazione è debole.

quest’azione rappresenta un grande interesse per investitori in cerca di rendimento. Negli anni scorsi, infatti, il rendimento medio del dividendo è sempre stato superiore al 5% e nei prossimi anni è previsto crescere a oltre il 7%.

nel corso degli ultimi quattro mesi, il prezzo obiettivo medio degli analisti è stato ampiamente rivisto al rialzo.

negli ultimi quattro mesi, è migliorato il giudizio degli analisti che seguono il caso.

Presto il titolo IGD potrebbe riprendere la strada del rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

IGD (MILIGD) ha chiuso la giornata di contrattazione del 4 novembre a Piazza Affari a 3,96 euro in ribasso dello 0,38% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Come già evidenziato in un precedente report, negli ultimi mesi l’andamento del titolo è stato abbastanza indeciso. Le quotazioni, infatti, si sono mosse all’interno del trading range 3,65 euro – 4,105 euro. Sebbene, quindi, la tendenza rimanga ribassista, solo la rottura di uno dei due estremi indicati potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Qualora si dovesse proseguire al ribasso gli obiettivi sono quelli indicati in figura. Al rialzo, invece, il titolo IGD potrebbe partire verso l’obiettivo massimo in area 6,25 euro. In questo caso andrebbe a rivedere livelli che non tocca da inizio 2020.