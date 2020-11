Le video guide di PdB



Negli ultimi anni richiedere un prestito è diventato sempre più complesso. Banche e finanziarie, infatti, hanno rivisto i propri criteri di concessione del credito e sono diventate molto più severe nelle valutazioni. Al contempo, la crisi finanziaria ha contribuito ad aumentare i ritardi nei pagamenti e le sofferenze bancarie per cittadini ed imprese. Per questi motivi, nonostante le richieste siano in costante aumento, abbiamo assistito ad un fenomeno noto in finanza come “credit crunch”.

In altre parole, gli Istituti di credito preferiscono evitare di concedere affidamenti alla clientela causando pesanti ripercussioni per l’economia. Inoltre, nonostante i tassi di interesse siano ai minimi storici, il costo dei finanziamenti è rimasto sostanzialmente invariato negli anni. In un recente approfondimento, abbiamo visto che per i mutui immobiliari le cose stanno progressivamente cambiando. Altrove, infatti, i tassi alla clientela diminuiscono fino ad annullarsi e presto anche in Italia sarà più facile ottenere finanziamenti e prestiti.

Un aiuto dall’Europa

Nelle ultime settimane, CONSOB ed IVASS hanno aggiornato i propri regolamenti recependo una normativa comunitaria. Ora quindi, il Codice delle Assicurazioni ed il TUIF sono in linea con i dettami della Insurance Distribution Directive. Tra le modifiche imposte dalla IDD troviamo anche l’abrogazione dell’articolo 55 del regolamento CONSOB numero 40. Nello specifico, la nuova normativa supera le precedenti rigidità in materia di compatibilità tra erogazione di credito ed attività assicurativa.

Fino ad oggi, infatti, una compagnia assicurativa non poteva in alcun modo erogare credito alla propria clientela. Erano quindi vietati la contestuale esposizione creditizia nei confronti di un soggetto coperto da una polizza CPI del medesimo assicuratore. Oltre ad una serie di operazioni collegate ai leasing ed ai finanziamenti alle imprese. Si trattava di una norma che impediva una serie di opportunità consentite dalle legislazioni di molti altri Stati.

Presto anche in Italia sarà più facile ottenere finanziamenti e prestiti

Con l’emanazione della nuova normativa, presto anche in Italia sarà più facile ottenere finanziamenti e prestiti. Decadono infatti alcuni vincoli che impedivano operazioni di finanziamento e limitavano la concorrenza e la possibilità di scelta per i clienti. Gli ambiti maggiormente impattati saranno il private ed il corporate banking. Insomma, risparmiatori ed imprese potrebbero avere nuove modalità di accesso al credito. I vantaggi saranno molteplici: un maggior numero di finanziamenti erogati e, al contempo, un miglioramento generalizzato delle condizioni applicate ai richiedenti.