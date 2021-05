“Yes, we can! Make America great again! Fatta l’Italia, adesso dobbiamo fare gli Italiani.” Questi sono solo alcuni esempi di frasi che abbiamo sentito dire spesso o almeno una volta nella nostra vita. La potenza della parola è veramente qualcosa di straordinario, capace di creare sentimenti, emozioni, sensazioni che accomunano o che escludono. Da sempre, partendo da Platone, ci si è chiesti come potere sfruttare al massimo questa arte, come riuscire ad arrivare al cuore di chi ci ascolta. Un mistero per molti, una dote naturale per altri. Il linguaggio è qualcosa che nei secoli ha assunto una rilevanza notevole, in ogni aspetto della nostra vita. A livello politico, esso rappresenta un mezzo unico per comunicare con le masse, per influenzarle o per informarle.

Quindi prestiamo attenzione alle caratteristiche del linguaggio politico che nessuno ci ha mai spiegato.

Ecco svelati gli elementi su cui prestare attenzione in ogni linguaggio politico

Ogni uomo o donna della politica, si sa, deve utilizzare ogni mezzo per riuscire a trasferire ai propri elettori tutte le proprie iniziative. Dato che in democrazia, il potere è e deriva dal popolo, è fondamentale tenere a mente i bisogni del proprio elettorato. Il mezzo principale per mantenere un contatto con gli elettori è quindi la comunicazione verbale o scritta. Molti politici si servono del linguaggio e di particolari strategie comunicative per veicolare un messaggio. Vediamo alcuni esempi di questi importanti strumenti linguistici:

l’uso di figure retoriche per creare emozioni, suggestioni, sensazioni utili per lo scopo del messaggio da inviare ai destinatari;

ripetizioni di parole; molto spesso vengono ripetute 3 volte le stesse parole, per fissare nella mente del destinatario una precisa immagine;

uso di pronomi personali o aggettivi inclusivi (noi, il nostro gruppo, la nostra idea ecc.) per creare un senso di comunità e di unione;

uso di pronomi personali o aggettivi esclusivi (loro, essi, la loro idea, la sua politica ecc.) per evidenziare il distacco dalle idee o opinioni divergenti.

Questi sono solo alcuni esempi di tecniche di comunicazione che ogni soggetto politico utilizza ogni giorno. Noi quindi prestiamo attenzione alle caratteristiche del linguaggio politico che nessuno ci ha mai spiegato.