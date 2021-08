Teniamo sempre sotto controllo il nostro stato di salute e non sottovalutiamo mai i segnali che ci dà. Può succedere, infatti, soprattutto a partire da una certa età, che iniziamo a soffrire di qualche disturbo. C’è chi patisce di più la glicemia alta, chi invece ha problemi di ipertensione, chi ha il fegato affaticato. Purtroppo, sono tante le cose che possono colpirci.

La cosa fondamentale è sempre avere ben chiaro come stiamo. Per farlo, dobbiamo rivolgerci al medico e fare tutte le analisi che ci consiglia. Una volta individuato il problema, lui ci indicherà quali farmaci prendere, come modificare la dieta e quali esercizi fare.

Oggi parleremo proprio dell’esercizio fisico e lo facciamo consigliando delle attività che ci aiutano sotto due aspetti in particolare. Avremo pressione sotto controllo e reni più sani grazie a questi semplici esercizi.

Ovviamente, è doveroso sottolineare che la Redazione ha solo il compito di informare i suoi Lettori e che quindi per qualsiasi dubbio o piano terapeutico è importante consultare uno specialista. Passiamo ora allo studio.

Lo studio

Uno studio ha analizzato l’effetto dell’attività aerobica sui pazienti con malattie renali croniche. L’obiettivo era di capire se un po’ di esercizio potesse avere effetti positivi su questo particolare tipo di disturbo.

Ricordiamo che per attività aerobiche si intendono camminare, correre, nuotare, andare in bicicletta ed altro. Insomma, quelle che favoriscono il funzionamento cardiovascolare.

Oggi l’esercizio fisico non è prescritto molto frequentemente come aiuto per coloro che hanno problemi renali cronici. Questo studio quindi aveva un’importanza non indifferente. Se avesse dimostrato che l’esercizio fisico ha effetti chiari sulla salute dei reni, questo tema sarebbe forse stato introdotto nelle discussioni degli esperti.

Pressione sotto controllo e reni più sani grazie a questi semplici esercizi

I risultati sono stati molto incoraggianti. Si è innanzitutto confermato il buon impatto sulla pressione sanguigna di questi esercizi. Ha anche dato una seconda conferma, ovvero ha indicato che i pazienti che si esercitavano avevano un tono muscolare di gran lunga migliore. Inoltre, lo studio ha anche raggiunto il suo obiettivo principale, ovvero ha osservato che anche i problemi fisici causati dai reni diminuivano.

Quindi, la raccomandazione che i ricercatori fanno è quella di iniziare a utilizzare l’esercizio fisico come supplemento alle cure per le malattie renali croniche. Insomma, andiamo a fare una passeggiata o una corsa, vedremo che i nostri reni ringrazieranno.

Lo studio, però, fa un’importante precisazione, che vale soprattutto per coloro che devono sottoporsi a dialisi. Quando si decide di aumentare l’esercizio fisico, è bene farlo gradualmente. Iniziare tranquillamente, poi aumentare l’intensità man mano. In questo modo pressione ed attività renale saranno tutelati.

