Pasqua è una festività importante per tantissimi di noi. E, nonostante quest’anno sarà sicuramente diversa, dobbiamo provare a renderla comunque speciale. E quale modo migliore se non quello di sfruttare il cibo? Provando ricette e servendo piatti buonissimi, questa domenica ci sembrerà comunque meravigliosa. E allora presentiamo la colazione di Pasqua perfetta che renderà felicissimi sia grandi che piccini.

Colazione di Pasqua romana, ecco i piatti tipici della Capitale per iniziare la giornata

Pasqua, nel Lazio, inizia sempre in grande stile. E sulle tavole romane possiamo trovare tantissime ricette appena svegli. Dal dolce al salato, da salumi, uova e torte salate e dessert di ogni tipo.

Iniziamo quindi con la corallina. Stiamo parlando di un salame di maiale macinato che si abbina alla tipica pizza al formaggio. Accanto, potremo trovare un piatto colmo di uova sode, che delle volte vengono anche colorate per dare un tocco in più alla tavola. Per non dimenticare poi la frittata con i carciofi. Per realizzarla, serviranno ovviamente i carciofi, e poi uova, sale, pepe e olio d’oliva. Dunque, queste sono le ricette salate con cui iniziare al meglio la giornata.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Invece, ecco cosa bisogna preparare per quanto riguarda il dolce

Passiamo ora al dolce. Il primo piatto che si può trovare sulla tavola è la pizza sbattuta. Si tratta di una soffice torta, che dovrà essere servita insieme al caffè e alle uova di cioccolato. Inoltre, si potranno servire dei tipici biscotti al burro. Potremo realizzarli in casa il giorno prima, anche con una ricetta light. Nel nostro precedente articolo “Questi deliziosi biscotti da fare in casa renderanno la colazione unica per tutta la famiglia”, sarà possibile seguire tutti i passaggi per dar vita a questo buonissimo piatto. Dunque, sulla tavola, presentiamo la colazione di Pasqua perfetta che renderà felicissimi sia grandi che piccini! Nessuno rimarrà deluso e la giornata inizierà di certo con il piede giusto!