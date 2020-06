Prese di profitto. Che fare sui mercati? Arrivano le prime, prevedibili prese di profitto. Che fare sul mercato italiano. Il Ftse Mib in realtà è reduce da diverse chiusure in attivo. Ad ogni modo, intorno alle 15.30, l’indice italiano perde poco più dell’1,64%.

Prese di profitto. Perché?

Come spiegare queste prese di profitto? I bancari sotto osservazione. Infatti per quanto riguarda il solo panorama italiano, è da citare la posizione dell’Antitrust sulla questione Intesa-Ubi. Infatti, stando a quanto trapelato, l’Autorità competente avrebbe espresso forti dubbi sulla fattibilità della fusione. Allo stato attuale delle cose, infatti, non sarebbero chiari i particolari riguardanti alcune cessioni. Nello specifico gli asset che passerebbero da Ubi stessa verso Bper. Altra caratteristica della giornata i nuovi stop, da parte della Bce, ai dividendi delle banche. A marzo, in piena tempesta coronavirus, l’istituto centrale aveva suggerito di fermare le cedole per tutto il 2020. Adesso sembra orientato ad allargare la decisione anche all’anno prossimo.

Le azioni da comprare a Piazza Affari

In tutto questo, quali sono le azioni da comprare a Piazza Affari? Le raccomandazioni di oggi vedono Fidentiis votare buy per titoli come Intesa SanPaolo (target fissato a 2,0-2,2 euro), Saras (1,20-1,30 euro) e Telecom Italia (0,95-1,00 euro). In casa dei colleghi di Banca Akros, il buy va, tra gli altri, a nomi come Poste Italiane (10 euro) e, anche qui, Telecom Italia (0,60 euro). Più ottimiste le prospettive su Anima Holding (4,80 euro), CNH Industrial (7,50 euro) e Rai Way (6,30 euro) accomunati tutti e tre da un rating accumulate.

Le azioni da comprare a Wall Street

Anche negli Usa ci sono in vista prese di profitto. Che fare sui mercati statunitensi? Per chi volesse investire sul mercato a stelle e strisce ci sono nomi del calibro di Activision Blizzard Inc. (NASDAQ: ATVI) che è stato confermato con un rating overweight da Morgan Stanley i cui analisti hanno deciso di alzare il target a $ 80 dai precedenti $ 76. Semaforo verde anche per Broadcom Inc. con il suo rating buy voluto da Argus. Il target è stato fissato a $ 350 dal precedente livello di $ 250.

Gli eventi più importanti nel calendario economico

Agli orari prefissati si può consultare il calendario economico per leggere l’esito dei dati macroeconomici pubblicati. Tra i dati macro da segnalare per oggi, il Pil europeo del primo trimestre (-3,1% anno su anno invece del +1% dello stesso periodo 2019), la bilancia commerciale tedesca di aprile (3,2 miliardi di euro invece dei previsti 10) e le vendite al dettaglio del Regno Unito di maggio. Dagli Usa sono da citare i JOLTs riguardanti i volumi delle offerte di lavoro degli Stati Uniti. Per domani, invece, l’attesa sarà ancora sugli Usa con le scorte settimanali di petrolio e i numeri dell’inflazione.