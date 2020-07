Prese di beneficio in arrivo sull’oro: ottima occasione di acquisto per i ritardatari. La settimana appena conclusasi, infatti, ha visto le quotazioni del metallo prezioso (prezzo in tempo reale) letteralmente esplodere avvicinandosi a tutti i possibili target rialzisti.

Settimana prossima, quindi, potremmo assistere a prese di beneficio che potrebbero dare l’occasione d’ingresso a chi fino a ora è rimasto fuori dal rialzo.

C’è solo un aspetto che vogliamo sottolineare e che sarà più evidente nelle prossime sezioni: gli spazi per un rialzo dell’oro sono abbastanza limitati.

Prese di beneficio in arrivo sull’oro: ottima occasione di acquisto per i ritardatari. Dove acquistare secondo l’analisi grafica e previsionale

Time frame giornaliero

Settimana scorsa scrivevamo

Le ultime sedute hanno visto una forte resistenza in area $1.804. Dopo varie oscillazioni, però, l’ultima seduta della settimana ha visto la rottura di questo importante livello. A questo punto ci sono i presupposti affinché il rialzo possa continuare fino al III° obiettivi di prezzo in area $1.871.

La settimana si è svolta secondo le previsioni con le quotazioni che hanno inanellato cinque sedute consecutive al rialzo andando a raggiungere l’obiettivo in area $1.871.

Poiché questo livello rappresenta la massima estensione del rialzo in corso, settimana prossima potremmo assistere a qualche presa di beneficio. Si potrebbero, quindi, creare le condizioni per poter entrare sull’oro a prezzi più bassi.

Time frame settimanale

Sul settimanale tutti procedere come da manuale. Nuova settimana al rialzo con obiettivo in area $1.975 e massima estensione in area $2.220.

La strepitosa settimana dell’oro ha polverizzato le due resistenze che impedivano il raggiungimento del II° obiettivo di prezzo. Tuttavia discese fino in area $1.823 sono compatibili con lo scenario rialzista.

Solo chiusure settimanali inferiori a $1.730 farebbero girare al ribasso la tendenza in corso.

Time frame mensile

Anche sul mensile tutto procede come da copione con le quotazioni dirette verso il III° obiettivo di prezzo in area $1.917. L’ultima resistenza lungo il cammino rialzista, infatti, è stata rotta settimana scorsa.

A questo punto, però, gli spazi sono veramente limitati e sono possibili discese fino in area $1.831.