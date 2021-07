È arrivato il momento di stravolgere il nostro look. Da oggi in poi le nostre unghie cambieranno forma e seguiranno il nuovo trend. Anche il mondo del beauty va a periodi, magari una volta va di moda una cosa e dopo ne va di moda un’altra. E le cose stanno ancora per cambiare quindi prepariamoci perché sta tornando questo trend per le nostre unghie.

C’è stato infatti il periodo dove il trucco era molto rock, poi è arrivato il periodo del trucco naturale e poi quello pop. C’è stato anche il periodo dove andavano di moda gli stick sulle palpebre per poi arrivare alle varie applicazioni di perle. Insomma anche il mondo del beauty si è dato un bel da fare.

Prepariamoci perché sta tornando questo trend per le nostre unghie

Analizzando le tendenze dei più famosi manicurist del mondo abbiamo visto che il trend delle unghie sta prendendo una nuova piega. Infatti sembra proprio che il prossimo trend sarà quello delle unghie quadrate, un po’ come si portavano negli anni ‘90. Questa tipologia di forma è sicuramente più versatile, soprattutto nei periodi estivi, e anche più elegante e sofisticata.

La forma da fare quindi è una, ma si può giocare moltissimo con gli smalti. Nessuno vieta di crearci sopra dei piccoli disegni, come fiori od onde. Oppure creare dei giochi di forme con linee geometriche di più colori.

Si possono fare anche tutte di un solo colore. Accertiamoci però che siano dei colori di tendenza, come ad esempio il baby blu oppure il color pesca. Due colori veramente must per questo periodo estivo. Possiamo anche tornare al french, ma questa volta colorato.

Insomma le possibilità come abbiamo visto sono veramente tante e queste sono solo alcune idee che si possono creare. Quindi è arrivato il momento di liberare tutta la propria creatività e di creare nuove idee per le proprie unghie.

Approfondimento

