Probabilmente già in molti stanno pensando a come smaltire i chili presi durante l’inverno e le feste, ormai passate, perché non manca poi tanto per la bella stagione.

Ci vorrà qualche mese per poter ottenere certi risultati che possano durare nel tempo, ma dovremo attivarci prima possibile. Se fino ad ora non abbiamo fatto nulla per modellare i rotolini in eccesso, sarà bene fare attività fisica.

Che si tratti di palestra, un corso di workout, delle camminate veloci o pedalate in bicicletta, l’importante è allenarsi. Oltre a fare estremamente bene all’umore, il nostro fisico sicuramente ne gioverà.

Se non abbiamo molto tempo o voglia, cerchiamo di trovare i giusti stimoli, facendo qualche esercizio in casa. Ritagliamo un’ora al giorno e avremo più possibilità di avere il fisico che desideriamo, più tonico e meno flaccido.

Prepariamoci per la prova costume con 4 esercizi utili per rimetterci in forma e rassodare pancia e snellire le gambe

Cerchiamo di mantenere un’alimentazione equilibrata, idratiamoci a dovere e sfruttiamo tutti i prodotti di stagione sia a pranzo che a cena, senza abusare con alcolici e cibi zuccherati.

Per ritrovare il peso forma, poi, svolgiamo dei semplici esercizi, con costanza e perseveranza. Prima, però, riscaldiamoci facendo una corsa sul posto o una passeggiata veloce sotto casa.

Il primo esercizio, facilissimo, ma molto efficace si chiama jumping jacks e si svolge in piedi. Teniamo la posizione iniziale con le braccia lungo i fianchi e piedi uniti, facciamo un saltello divaricando le gambe e contemporaneamente alzando le braccia, poi ritorniamo alla posizione di partenza. Ripetiamo la sequenza per almeno 1 minuto senza fermarci e poi recuperiamo qualche secondo prima di ricominciare.

Per il secondo esercizio avremo bisogno di un gradino o uno step, per lavorare sulle gambe e glutei. Saliamo con il piede sinistro, portiamo il ginocchio destro in alto fino a formare un angolo retto e poi alterniamo con l’altra gamba.

Ventre piatto

Quindi, se non vogliamo arrivare impreparati all’estate, prepariamoci per la prova costume con 4 esercizi, gli ultimi 2 mirano a snellire la pancia.

Oltre a fare i classici addominali, tenendo le gambe piegate e piedi che toccano il pavimento, potremmo eseguire i crunch in un altro modo. Stendiamoci completamente su un tappetino con la pancia in su, mani dietro la nuca o lungo i fianchi, alziamo le gambe verso l’alto, tenendole sempre dritte.

Lentamente, poi, ritorniamo alla posizione iniziale, ripetiamo l’esercizio per almeno 15 volte, poi prendiamo fiato prima di eseguire un’altra serie.

Sempre nella stessa posizione, eseguiamo delle sforbiciate, per tenere in tensione gli addominali e definirli al meglio. Cerchiamo di fare l’esercizio non fermandoci per circa 30 secondi, svolgiamo nuovamente l’esercizio dopo una breve pausa.

