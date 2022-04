Manca pochissimo a Pasquetta e siamo già alle prese con l’organizzazione e la spesa. Visto l’arrivo del bel tempo, probabilmente questa non sarà l’unica giornata da dedicare alle scampagnate. Abbiamo tirato fuori il nostro amato barbecue portatile, o abbiamo la fortuna di averne uno in giardino. Poco importa, siamo pronti ad accendere i fuochi e cominciare a grigliare.

Carne di vitello, di maiale, di pollo o verdure, poco importa. È sempre bene avere una scelta, soprattutto se invitiamo amici di cui non conosciamo bene i gusti. Questo è solo uno dei segreti da conoscere per la grigliata perfetta di cui parleranno tutti.

Prepariamoci per la grigliata perfetta con amici e parenti con questi segreti in cucina che ci faranno fare un figurone

Per prima cosa, il luogo è molto importante, soprattutto se siamo gli addetti alla griglia non a casa nostra. In questi casi è sempre bene arrivare con anticipo, per prendere confidenza con la griglia.

Cosa non può mancare ad un barbecue di classe

Come dicevamo, la varietà è importantissima. Non esageriamo con le porzioni, ma prendiamo un po’ di tutto. Se siamo incerti sul numero degli invitati, evitiamo troppa carne che richiede una lunga marinatura. Altrimenti ci toccherà cucinarla per forza e non potremo congelarla per evitare gli sprechi. Quindi, assolutamente sì ad un paio di bistecche di vitello frollate, tipo fiorentina. Perfette per fare un figurone, ma anche molto pratiche per gli invitati. Cuciniamo due bei pezzi da un chilo e tagliamoli a cubetti che possono gustare tutti. Condiamola con olio, rosmarino e sale grosso.

Sempre di vitello, l’ideale per una grigliata è l’hamburger. Compriamo anche il pane apposito e prepariamo l’hamburger più succoso che mangeranno mai. Abbiamo già svelato come fare in un precedente articolo. Per quanto riguarda il pollo, meglio le ali, che cuociono più uniformemente del petto. Condiamole con aceto, aglio, origano e lasciamo marinare. Saranno croccanti e saporitissime, da mangiare rigorosamente con le mani.

Ovviamente non può mancare qualche pezzo di salsiccia e di pancetta, da preferire alla costata di maiale. Quest’ultima non piace sempre a tutti e richiede una cottura precisa, che non è semplice da ottenere.

Insalata, verdure e tante salse

Un po’ d’insalata per rinfrescare la bocca è sempre utile, ma vanno bene anche le verdure grigliate. Zucchine, melanzane e soprattutto peperoni sono perfetti come accompagnamento. Ma quello che proprio non può mancare sono le salse: maionese, ketchup o barbecue. Meglio se fatte in casa.

Non dimentichiamoci però che, conclusa la scampagnata, ci toccherà pulire tutto. Sia che si tratti di una bistecchiera portatile che di un barbecue, è fondamentale eliminare i residui di cibo. Abbiamo già svelato un segreto utilissimo per pulire la griglia in poche mosse. Quindi, prepariamoci per la grigliata perfetta con amici ma anche con la famiglia seguendo questi consigli. Per una buona riuscita della grigliata non è importante solo la cottura, ma anche la marinatura.

Approfondimento

Come scegliere la giusta marinatura per esaltare e arricchire il sapore di ogni tipo di carne