Ormai è davvero difficile negarlo, il cambiamento climatico è una realtà con cui fare i conti tutti i giorni. L’arrivo del freddo si fa sempre più repentino e definito, eliminando quasi completamente le cosiddette “mezze stagioni”. Proprio per questo motivo dovremo allora attrezzarci per bene e mettere in atto alcune contromisure per la cura del giardino.

Se, infatti, vogliamo godere delle bellezze della natura anche durante il periodo autunnale e invernale dovremo necessariamente scegliere le piante giuste. Grazie a questo articolo allora prepariamoci ad un novembre fiorito e profumato grazie a questa bellissima rosa esotica.

Regole di base per coltivare le rose

Per prima cosa però vediamo assieme un’infarinatura di base su come un buon appassionato di giardinaggio dovrebbe curare questi bellissimi fiori.

Innanzitutto, dovremmo sempre scegliere con cura il posto adatto alle nostre rose: per poter crescere e fiorire, queste, hanno bisogno di almeno 6 ore di esposizione ai raggi solari. Al contrario, però, sarà necessario limitarne l’esposizione in quelle zone più vicine all’equatore dove in estate le temperature salgono in modo eccessivo.

Per quanto riguarda il terreno per la messa a dimora dovremo invece prediligerne uno ben drenato, neutro e precedentemente arricchito con terriccio o torba. Ricordiamoci anche che il terriccio dovrà essere cambiato a ogni coltivazione, poiché le rose rilasciano tossine che deteriorano il terreno.

Infine, per quanto riguarda l’annaffiatura non avremo sicuramente grandi problemi. Certo, sebbene si debba aiutare la pianta quando più giovane, una volta adulta sarà abbastanza autonoma. Grazie alle sue radici profonde non avrà problemi a trovare acqua e, al massimo, basterà giusto qualche annaffiatura rara ma abbondante.

Prepariamoci ad un novembre fiorito e profumato grazie a questa bellissima rosa esotica

Una soluzione a questo problema invernale é proprio un particolare tipo di rosa, capace di resistere e fiorire anche con basse temperature. Questa tipologia si chiama rosa “Bukavu”, un fiore tipico del tardo autunno dai 5 petali che variano fra il rosa e il rosso vivace.

Questo fiore, che si sviluppa partendo da una pianta vigorosa, forma cespugli folti, rigogliosi ed alti anche fino a 120 cm. Insomma, una scelta davvero perfetta ed interessante per creare il proprio roseto in giardino o in un angolo del balcone.

Questa fantastica pianta, grazie alla sua bellissima fioritura autunnale, potrebbe allora diventare “il fiore all’occhiello” del nostro giardino. Una splendida gemma scarlatta nel grigiore autunnale.

