Prepariamoci a ricevere la solita valanga di uova di cioccolata per i nostri bambini. Anche se sarà la seconda Pasqua consecutiva di isolamento, i golosi di casa avranno comunque l’opportunità di addolcire queste ore tristi. Quindi, prepariamoci a riciclare la tanta cioccolata delle uova di Pasqua con questi dolci che faranno impazzire i nostri bambini, ma non solo. Ne abbiamo approfittato per consultare in anteprima un caro amico pasticcere, che ci ha dato queste dritte. Che, puntualmente, mettiamo a disposizione dei nostri Lettori.

Il nido di cioccolata e fragole

Il primo dolce di riciclo che andiamo a vedere è sicuramente il più semplice in assoluto, ma è anche una vera e propria bomba atomica di gusto e sapore. Ci serviranno semplicemente:

un uovo da dividere in due parti perfette, senza romperlo;

crema pasticcera;

una montagna di fragole;

un goccio di crema al whisky per i papà.

Apriamo l’uovo, sia al latte che fondente, possibilmente non quello alle nocciole, però. Prepariamo un letto di fragole sminuzzate, e, sopra uno strato abbondante di crema pasticcera. Quindi una cascata di fragole intere e delle scaglie di cioccolata. A farla tutta, come si dice, potremmo perfino piazzarci sopra della panna montata. Per i papà, consigliamo la metà imbevuta di un bicchierino di crema al whisky.

Dei fantastici cioccolatini usando gli stampini del ghiaccio

Prepariamoci a riciclare la tanta cioccolata delle uova di Pasqua con questi dolci che faranno impazzire i nostri bambini, a costo zero. Ecco che realizzeremo dei fantastici cioccolatini, fondendo la cioccolata. Dopo averla sciolta a bagnomaria, attendiamo qualche istante e versiamola negli stampini del ghiaccio. Livelliamo con una spatola e lasciamo riposare fuori dal frigo, ma non al caldo, per qualche ora. Consigliamo l’utilizzo di qualche goccio di vodka alla frutta per creare dei succulenti cioccolatini alcolici, per fare contenti gli adulti di casa.

