È tradizione di molti, di sabato sera, preparare per tutta la famiglia la pizza fatta in casa. È infatti una grande idea per cercare di trascorrere una serata diversa. Soprattutto in questo periodo, dove per ovvi motivi siamo molto limitati nelle attività che possiamo fare per svagarci. Preparare la pizza con il forno della propria abitazione non è per niente difficile. Seguendo qualche trucchetto, come possiamo vedere cliccando qui, sarà possibile presentare ai propri cari un piatto molto simile a quello che si trova in pizzeria.

Per tutti i gusti

La pizza è un piatto di cui noi italiani andiamo molto fieri. E facciamo benissimo ad esserlo. Infatti si presenta come ottimo per soddisfare ogni tipo di gusto e preferenza. Proprio perché possiamo scegliere qualsiasi ingrediente per condirla, la pizza è veramente in grado di accontentare chiunque. Nel prepararla però, solitamente, bisogna avere molta pazienza. Proprio a causa della lenta lievitazione che necessita, è necessario aspettare molto per avere un ottimo risultato. A meno che, non si decida di fare nel seguente modo. Infatti prepariamo una pizza deliziosa in pochissimi minuti grazie a questo metodo.

Il lievito istantaneo

Nel caso non si abbia tempo a disposizione e si voglia preparare una pizza in pochi minuti, è possibile sostituire il lievito di birra con del lievito istantaneo. Grazie a questo ingrediente infatti, non ci serviranno più di venticinque minuti per riuscire a servire in tavola il nostro piatto. Andiamo dunque a vedere come utilizzarlo. Dunque prepariamo una pizza deliziosa in pochissimi minuti grazie a questo metodo. Gli ingredienti che ci serviranno sono lievito istantaneo, farina, sale, olio e zucchero.

Uniamo insieme tutti gli ingredienti in una ciotola e cominciamo ad impastare. Continuiamo a lavorare l’impasto fino a che non sarà compatto e liscio.

Non dovremo ovviamente aspettare nessun tempo di lievitazione. Mettiamo dunque direttamente l’impasto in una teglia pronta per andare in forno che preriscaldiamo a duecento gradi. Prima di questo passaggio sceglieremo ovviamente il condimento per la nostra pizza. Nel caso della classica margherita metteremo della salsa di pomodoro e della mozzarella a piccole fette. Condiamo tutto con dell’olio e inforniamo per non più di dieci minuti. Con quindici minuti di preparazione e dieci di cottura, ecco un’ottima pizza pronta da servire e gustare.