In questo periodo cominciano ad abbassarsi le temperature e ad abbondare i funghi. Allora perché non scrolliamo di dosso la pigrizia e prepariamo stasera la Svampsoppa, una gustosa zuppa ai funghi del profondo Nord.

Dalla Svezia la buonissima Svampsoppa

La parola Svamp in svedese indica i funghi. Dunque ci attende la preparazione della più classica zuppa scandinava, che ci riscalderà per tutto il periodo freddo, con la sua bontà.

La ricetta riflette molto il carattere della popolazione da cui proviene. Infatti è una ricetta semplice, pratica e veloce, dall’indubbio sapore e profumo. Una volta preparata, sicuramente sarà messa in cima ai nostri piatti di questo periodo. Vediamo allora quali sono gli ingredienti.

Gli ingredienti per 2 persone

a) 8 funghi champignon

b) 2 cucchiaini di brodo liofilizzato ai funghi porcini

c) 4 cucchiai di panna da cucina

d) 4 cucchiai di farina 00

e) 100 gr di burro

f) Il succo di un limone

g) Sale fino

h) Pepe nero macinato

i) Prezzemolo

Prepariamo stasera la gustosa zuppa ai funghi del profondo Nord

Ecco come si procede. Bisogna anzitutto preparare il brodo e in parallelo, anche il soffritto dei funghi. Procediamo con quest’ultimo.

Se abbiamo i funghi di bosco porcini ne calcoliamo quattro a persona. Si puliscono e si tagliano a fettine, mettendoli a soffriggere in una capiente casseruola con il burro e un po’ di sale. Si separano i funghi e il brodino del soffritto si mescola con il brodo preparato precedentemente, con acqua calda e dado.

Ai funghi che sono in casseruola o in padella si aggiunge la farina, precedentemente setacciata e si mescola bene per eliminare eventuali grumi. Si versa il brodo e si alza la fiamma per portare a bollore e addensare la zuppa. A zuppa pronta si aggiunge panna e limone e si regola con il sale e il pepe. Si può spolverare la Svampsoppa con una manciata di prezzemolo tritato.

Tutta da gustare.

Per una ricetta calabrese ai funghi, clicca qui.