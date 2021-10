Prepariamo questa gustosa crema utilizzando 1 solo straordinario alimento a basso indice glicemico

È molto importante prenderci cura del nostro corpo e del nostro organismo, mantenendo un’alimentazione sana ed equilibrata.

Ogni anno bisognerebbe anche fare delle analisi del sangue per verificare che tutti i valori siano corretti e, quando necessario, procedere a ripristinarli.

Questo perché, se non controllati periodicamente, questi valori potrebbero provocare seri problemi alla salute o causare lo sviluppo di patologie anche gravi.

Quando si hanno alti valori di glucosio nel sangue, c’è il rischio che insorga il diabete di tipo 2 e quindi che si sviluppino di conseguenza malattie cardiovascolari.

Come preparare questa gustosa crema utilizzando 1 solo straordinario alimento a basso indice glicemico

Per prima cosa, dobbiamo sapere che nonostante molti la confondono con l’erbaccia questa pianta potrebbe ridurre la glicemia e combattere il diabete.

Solitamente, per quanto riguarda la glicemia alta, dovrebbe essere sufficiente tenerla sotto controllo praticando attività fisica e mantenendo una corretta alimentazione.

Ovviamente, a seconda della nostra situazione, sarà il medico di base ad indicarci la strada da seguire.

Ci sono però alcuni alimenti che ci possono aiutare a mantenerla sotto controllo, soprattutto se abbinati ad uno stile di vita sano ed equilibrato.

Per esempio, anche solo questa straordinaria bevanda potrebbe aiutarci ad abbassare la glicemia e prevenire il diabete, perfetta per la stagione fredda in arrivo.

Questo periodo dell’anno è perfetto per preparare una crema fatta in casa utilizzando un alimento amatissimo: le castagne.

Le castagne vengono utilizzate tantissimo in questo periodo dell’anno, sono ideali da gustare quando le temperature iniziano ad abbassarsi.

Inoltre, 100 grammi di castagne apportano 165 calorie e sono ricche di fibre, contenendone circa 4,7 grammi, risultando quindi un alimento a basso indice glicemico.

Questo potrebbe aiutarci a scongiurare picchi glicemici che rischierebbero di rivelarsi pericolosi, salvaguardando la nostra salute.

Se amiamo questo alimento, potremo utilizzarlo per creare una gustosa crema fatta in casa, utilizzando semplicemente del latte di cocco.

Questa tipologia di latte potrebbe rivelarsi un prezioso alleato in quanto, grazie ai grassi che contiene, causerà un rilascio più lento degli zuccheri nel sangue.

Preparazione

Cominciamo lavando 500 grammi di castagne che metteremo a cuocere per circa mezz’ora con acqua ed un goccio di olio, così da facilitarne la sbucciatura.

Trascorso il tempo necessario, dovremo dapprima scolarle e poi lasciarle raffreddare per alcuni minuti prima di iniziare a sbucciarle.

A questo punto dovremo procedere sminuzzandole e mettendole a cuocere con circa 400 ml di latte di cocco.

Tenendo il fuoco basso, durante la cottura ricordiamo di mescolare regolarmente il tutto.

Ci vorranno circa 30 minuti per raggiungere una consistenza molto cremosa ma, se fosse necessario, attediamo fino al raggiungimento del risultato desiderato.

Versiamo il composto in un frullatore ed attiviamolo per alcuni secondi, eliminando così i pezzettini di castagne rimasti, ottenendo una crema liscia da spalmare.

Conservazione

Questa crema può essere conservata in frigo per cinque giorni al massimo, mantenendola sempre chiusa in un contenitore ermetico.