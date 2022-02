Prendersi cura del proprio orto non vuol dire semplicemente seminare e trapiantare a caso le varietà di piante e ortaggi che vogliamo, ma ci insegna anche ad avere rispetto per la Natura.

Oltre ad essere un hobby decisamente faticoso, può regalare molte soddisfazioni, se impariamo le varie tecniche e il calendario delle colture. In più, avremo probabilmente più riguardo nei confronti del cibo che mettiamo in tavola. Non possiamo trascurare il nostro angolo verde, perché basta una disattenzione per mandare tutto all’aria e non raccogliere neanche un frutto.

Quindi, se con il gelo abbiamo provveduto a mettere al riparo i semi e le piantine più sensibile, adesso dovremo individuare quelli perfetti da interare a marzo.

Prima di farlo, però, prepariamo l’orto e il giardino per piantare i semi di marzo, anche con l’aiuto di fertilizzati naturali, per garantire una crescita ottimale.

Fertilizzante naturale

Che si tratti di un vasto campo o un piccolo spazio nel giardino poco importa, i lavori da fare saranno più o meno gli stessi.

Dopo aver smosso e livellato il terreno, prepariamo il letto per la semina, aggiungendo un concime che possa donare nutrienti, senza provocare danni. Non solo potremo usare cenere del camino e fondi di caffè, ma anche un infuso totalmente naturale, per stimolare la crescita delle piante.

Basterà sciogliere in circa 300 ml di acqua calda un cucchiaio di dente di leone e uno di calendula. Appena il composto sarà freddo, versiamolo in un contenitore spray e vaporizziamo sul terreno o sulla piantina.

Se poi in quei giorni avremo cucinato verdure, non buttiamo l’acqua di cottura ma sfruttiamola al meglio per spargerla nella terra.

Prepariamo l’orto e il giardino per piantare questi semi preziosi oltre cetriolo e anguria usando questo concime fai da te

Marzo è sicuramente il mese di un importante tubero, che delizia molti palati, ovvero la patata. Invece di mettere a dimora il seme, potremmo usare quelle che abitualmente acquistiamo al supermercato. Per produrne altre dovremo solo tenerle al buio, aspettando che crescano i germogli. Poi potremo piantarle nel campo, interrandole ad una profondità di circa 5 cm, mantenendo il germoglio verso l’alto.

Se dove abitiamo sono terminate le gelate notturne, allora seminiamo i cetrioli, altrimenti teniamole prima in un semenzaio. Dovremo inserire circa 3 semi per ogni buca che facciamo, profonde 5 centimetri.

Per avere invece almeno un’anguria di nostra produzione da assaggiare durante la bella stagione, acquistiamo dei semi o una piantina dal vivaista. Posizioniamo i semi tra i 2 e i 5 cm di profondità e distanziamo tra loro i solchi se decidiamo di piantarne altri. In circa 3 mesi potremo mangiare con soddisfazione questo squisito frutto dolce e succoso.

