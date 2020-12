Se siamo alla ricerca di una crema dal gusto corposo e che ci delizi il palato, questa ricetta fa al caso nostro. Possiamo mangiarla da sola, o accompagnarla con torte, biscotti e pasticcini, ma anche sostituirla nelle ricette alla crema al mascarpone per esempio in un tiramisù. Di sicuro questa crema è assolutamente perfetta per farcire e in qualsiasi maniera la useremo non ci deluderà mai. Perciò indossiamo il grembiule e prepariamo la crema paradiso con soli 4 ingredienti.

Ingredienti

I 4 ingredienti necessari per questa gustosa crema sono:

250g di mascarpone;

250g di panna fresca liquida;

60g di zucchero a velo;

2 cucchiai di miele.

Al posto della panna se preferiamo possiamo anche usare della panna da montare vegetale, per rendere la ricetta più leggera, senza però comprometterne l’incredibile sapore.

Preparazione

Prepariamo la crema paradiso con soli 4 ingredienti iniziando a mettere il mascarpone in una ciotola. Aggiungiamo sia il miele sia lo zucchero, quindi lavoriamo gli ingredienti assieme con una spatola. Il risultato deve essere molto cremoso e soprattutto liscio.

Lasciamo questa ciotola da parte e in un’altra mettiamo la panna. Attenzione: per un risultato ottimale quest’ultima deve essere ben fresca di frigo, quindi è preferibile lasciarla qualche ora prima di preparare la crema. Se non abbiamo abbastanza tempo possiamo anche metterla per mezz’ora nel freezer. È importante che anche la ciotola e le fruste elettriche siano ben fredde. Iniziamo quindi a montare la panna, prima a velocità bassa e man mano aumentandola, facendo attenzione a muoverci sempre nella stessa direzione. Dobbiamo montarla a neve fermissima; la panna sarà pronta quando inserendovi dentro un cucchiaio questo rimarrà in piedi.

Aggiungiamo quindi la panna montata alla crema al mascarpone precedentemente lavorata. Facciamo ben attenzione a mescolarle muovendoci solo dal basso verso l’alto per non far smontare il composto.

La nostra crema paradiso sarà pronta quando otterremo una bella crema omogenea. Una volta assaggiata, sarà impossibile resisterle!