Prepariamo la caprese al pistacchio per far felice tutta la famiglia. Sono in tanti a credere che per realizzare piatti dal gusto sfizioso e invitante sia necessario spendere molti soldi. Eppure non è sempre così. La cucina è un’arte a tutti gli effetti e, come tale, non ha bisogno di tanto se non della dedizione e del talento di chi la performa. Questo è il motivo per cui, se lo si vuole, si possono creare piatti indimenticabili, anche spendendo pochissimi euro.

Una ricetta rapida ed economica

Essendo consapevoli di questo non esiste limite alle ricette che possiamo portare a termine. Dagli antipasti ai dolci, ogni piatto può essere alla nostra portata. Le uniche cose che contano sono la perseveranza ma soprattutto la pazienza, perché ne servirà tanta in cucina. Molte cose infatti possono non andare per il verso giusto mentre si prepara un piatto, ma rimanendo calmi saremo in grado di risolvere qualsiasi inconveniente.

Scegliendo i giusti ingredienti e mettendo passione ed amore in cucina dunque, è possibile preparare piatti dal gusto indimenticabile ma dal costo più che modesto. A tal proposito, in questo articolo vogliamo raccontare una ricetta in grado di farci fare un’ottima figura con gli ospiti, sebbene costi pochissimo prepararla. Rimbocchiamoci le mani dunque e prepariamo la caprese al pistacchio per far felice tutta la famiglia.

La torta caprese al pistacchio

Gli ingredienti necessari per questa ricetta sono uova, farina, burro, zucchero, vaniglia, rum, sale, cioccolato bianco e farina di pistacchi. Per iniziare, aiutandoci con la frusta, creiamo un composto formato da uova, zucchero e vaniglia. A parte uniamo il burro con il cioccolato bianco e li mettiamo nel forno a microonde per qualche minuto, fino a che non saranno fusi. A questo punto uniamo i due composti, e aggiungiamo un goccio di rum. Dopodiché, sempre continuando a mescolare, uniamo all’impasto le due farine.

Mettiamo dunque il composto in una teglia e andiamo ad infornare per trenta minuti a centottanta gradi. In pochi semplici passi dunque il dolce sarà pronto per essere servito e gustato.