La stagione più calda dell’estate è arrivata e l’unica soluzione per mangiare con piacere è preparare piatti freschi e gustosi.

Un esempio sono le nostre 3 ricette per paste fredde pronte in pochi minuti e davvero deliziose.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ci vorranno solo pochi ingredienti, ed avremo pronti dei primi piatti perfetti per un picnic all’aperto o per un pranzo da gustare a casa. Passiamo subito alle ricette: prepareremo in soli 5 minuti queste 3 fantasiose paste fredde originali e buonissime

Prepariamo in soli 5 minuti queste 3 fantasiose paste fredde originali e buonissime

La prima idea piacerà sicuramente anche agli amanti del sushi. Si tratta delle farfalle al salmone e avocado.

Dopo aver cotto la pasta, basterà prendere un avocado maturo e tagliarlo a cubetti, poi del salmone affumicato da ridurre in piccole strisce.

Uniamo il tutto, alla fine spolveriamo con un po’ di pepe nero e il piatto è pronto. Un’idea davvero originale!

Un altro primo di pesce

La seconda idea prevede sempre l’utilizzo del pesce, in questo caso i gamberetti. La pasta ideale in questo caso sono i fusilli, ma anche gli altri formati di pasta corta andranno benissimo.

Cuociamo la pasta, e poi uniamola a gamberetti e pomodorini. Il tocco finale è la foglia di menta, che rende ancora più fresco il piatto. Da provare!

Lo speck, che bontà!

Arriviamo all’ultimo piatto, questa volta un po’ diverso dai precedenti. In questo caso, dopo aver preparato la pasta, dovremo unirla allo speck.

Taglieremo lo speck a listarelle, non troppo sottili ma neanche spesse.

Smorzeremo la sapidità dello speck con della rucola fresca, che renderà il piatto salutare e molto rigenerante. E il piatto è pronto!

Per ognuna di queste preparazioni ci vorranno solo pochi minuti, e otterremo dei piatti davvero gustosi. Ovviamente le idee per preparare delle deliziose paste fredde sono infinite, basta solo liberare la fantasia.

Approfondimento

La ricetta più facile del Mondo per preparare un buonissimo gelato al pistacchio senza gelatiera e con soli 4 ingredienti