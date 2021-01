Il mondo si divide in due: chi preferisce il dolce e chi preferisce il salato. Nella cucina moderna e gourmet non mancano di certo le contaminazioni tra questi due sapori così diversi, ma entrambi dominanti. La ricetta che vedremo non rientra propriamente in questa categoria, ma si tratta di una simpatica rivisitazione di un famosissimo dolce, il tiramisù. Quindi prepariamo il succulento tiramisù salato a base di salmone.

Ingredienti per il tiramisù al salmone

Per questo gustoso piatto abbiamo bisogno di:

130g di cracker;

100g di salmone affumicato;

175g di ricotta;

125g di formaggio fresco spalmabile;

aneto q.b.;

erba cipollina q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.;

olio extravergine d’oliva q.b..

Preparazione

Prepariamo il succulento tiramisù salato a base di salmone. Per prima cosa dobbiamo tritare in modo grossolano i cracker e per il momento possiamo lasciarli da parte. In una ciotola nel frattempo uniamo la ricotta, il formaggio fresco spalmabile, l’olio, il sale e il pepe e mescoliamo tutto assieme molto bene. Nel frattempo spezzettiamo e tagliamo finemente sia l’aneto sia l’erba cipollina, uniamoli alla nostra crema e mischiamo ancora una volta fino ad ottenere un composto omogeneo.

Prendiamo quindi dei vasetti per creare le nostre porzioni singole di tiramisù salato. In ciascuno di essi versiamo i cracker spezzettati per creare uno strato inferiore. Il secondo strato sarà invece composto dalla crema al formaggio. Possiamo versarla nel vasetto o con un cucchiaio o usando una sac à poche. L’ultimo strato sarà infine formato dal salmone affumicato che avremo già tagliato a fettine. Ripetiamo l’ordine di cracker, crema e salmone fino a che il vasetto non sarà terminato. Facciamo attenzione però a finire le porzioni o con il salmone o con la crema al formaggio. Prima di servire lasciamolo riposare per un po’ in frigo.

Il nostro succulento tiramisù salato a base di salmone è ora pronto! Ogni commensale avrà il suo personale vasetto e potrà godersi appieno questa particolare ricetta.