Prepariamo il fisico da spiaggia con due mesi di lavoro e sacrificio sul nostro corpo. Qualche rinuncia si dovrà farla (ai dolci, all’alcool e alla pasta). Qualche ora di sport alla settimana, anche. Ma poi arrivano risultati tangibili che ci daranno molta felicità e sicurezza in noi stessi.

Se non abbiamo voglia di fare una vera e propria dieta con bilance e misurini, possiamo mettere in pratica, senza troppe punizioni, alcuni accorgimenti che ci permetteranno di raggiungere comunque i risultati desiderati. Ecco come fare con l’aiuto degli Esperti di Salute e Benessere di ProiezionidiBorsa.

Un risveglio dal gusto dolce

Un regime alimentare disegnato per far centro alla “prova costume” prevede una prima colazione leggera ma con una punta di dolce. Il thè, il kefir vegano o l’orzo possono essere addolciti con latte d’avena, una bevanda vegetale bianca dal buon sapore che accelera il metabolismo e sostituisce il latte vaccino.

Se a metà giornata abbiamo voglia di sgranocchiare qualcosa, possiamo scegliere un cubetto di formaggio parmigiano, una galletta di riso o qualche fragola.

Il lunch è un equilibrio di rinunce e aggiunte

Togliere di mezzo il pane e la pasta, aumentare il consumo di fibre, legumi, verdura e frutta. Dare la precedenza agli acceleratori del metabolismo.

Togliere i latticini, limitare le uova, aumentare molto il consumo di aromi freschi a scapito del sale. Un pasto ideale è una fetta di salmone o di pollo alla griglia con pomodorini rossi. In alternativa, qualche fetta di bresaola, un quadretto di tofu o di seitan con broccoli.

La calda alleanza della sera

Prepariamo il fisico da spiaggia con queste semplici mosse. Una zuppa calda è quello che ci vuole per andare a letto leggeri e favorire il dimagrimento notturno.

Possiamo farne una velocissima da frullare al finale, con spinaci o zucchine, soia o piselli freschi o secchi, acqua, mezza cipolla e un cucchiaio di olio.

Prepariamo il fisico da spiaggia con queste semplici mosse

Tutto questo sacrificio richiede almeno un po’ di colore. Spargiamo sui nostri piatti peperoncino, cannella, curcuma, sesamo, noce moscata, zenzero. Spezie che saziano l’occhio, il naso e il palato, che sono anche potenti antiossidanti e antitumorali.