Iniziare la giornata con la giusta dose di energia è fondamentale. Non assumere cibo a sufficienza infatti, soprattutto prima di compiere i nostri impegni quotidiani, incide moltissimo sulle nostre vite. Mangiare poco o male vuol dire non essere abbastanza in forza e, di conseguenza, la qualità del nostro lavoro o del nostro studio ne risentirà moltissimo. Infatti a colazione dovremmo tutti prepararci dei piatti gustosi e che ci diano la giusta carica. Anche chi è attento alla linea e non vuole esagerare può farlo tranquillamente, basta conoscere il metodo giusto. A tal proposito, prepariamo dei pancake salutari e vegani grazie all’uso di questo ingrediente.

Le ricette senza burro

Mangiare tanto non vuol dire per forza ingrassare. Se scegliamo di preparare i nostri piatti con ingredienti magri infatti, non dovremo preoccuparci di prendere peso. Rispettando le giuste quantità rispetto al tipo di corpo che abbiamo, saremo in grado di trovare il nostro equilibrio. A tal proposito, in questo articolo vogliamo presentare la ricetta di un piatto ottimo per la colazione, in grado di darci molte energie. Inoltre, questa ricetta è adatta sia per chi soffre di intolleranza al lattosio, sia per chi segue una dieta vegana. Dunque prepariamo dei pancake salutari e vegani grazie all’uso di questo ingrediente.

Il latte di soia

Grazie all’utilizzo di latti vegetali, come quello di soia o di avena ad esempio, possiamo ricreare molte ricette ottime e gustose. Quella che andremo a vedere è molto semplice da fare.

Gli ingredienti di cui abbiamo bisogno sono dieci grammi di lievito naturale, trenta grammi di zucchero di canna e centocinquanta grammi di farina integrale. Poi ottanta millilitri di latte di soia e trenta millilitri di olio d’oliva.

La preparazione è molto semplice, nonché velocissima. Infatti inseriamo tutti gli ingredienti appena citati in una ciotola ed amalgamiamo il tutto per bene, fino a formare un composto omogeneo. Dopodiché mettiamo a cuocere a fuoco lento una pentola. Aspettiamo che sia bella calda, passiamoci un filo d’olio e, solo allora, aggiungiamo il composto. Creiamo la forma del pancake con l’aiuto del mestolo e facciamo cuocere non più di due minuti per lato. I pancake a questo punto saranno pronti per essere farciti con quello che più preferiamo o, volendo, possiamo mangiarli anche senza nessun ingrediente aggiuntivo.