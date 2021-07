Il caldo estivo è già difficile da gestire e di cucinare piatti che richiedono lunghe cotture proprio non ci va.

La cucina diventa una sauna e siamo lì a grondare sudore. Meglio scegliere dei piatti che non hanno bisogno di cottura. Oggi lo Staff di ProiezionidiBorsa propone una ricetta leggera e veloce. Adatta davvero a tutti e perfetta da consumare per un pranzo veloce.

Prepariamo degli sfiziosi e leggeri panini di mozzarella che conquisteranno grandi e piccini

Questi deliziosi panini di mozzarella sono davvero semplici da preparare. Vediamo cosa ci serve per preparare 4 panini gustosissimi.

Ingredienti

4 mozzarelle fiordilatte;

150 gr di pomodorini;

8 olive denocciolate;

1 cetriolo;

4 foglie di basilico;

semi di sesamo tostati;

1 fetta di pane tostato;

olio extravergine d’oliva;

aceto;

sale q.b.

Procedimento

Prendiamo le mozzarelle e lasciamole scolare in uno scolapasta. Nel frattempo tagliamo a pezzettini le olive e i pomodorini a cubettini. Dopo aver lavato ed eliminato la buccia, tagliamo il cetriolo a fettine sottili. Mettiamo tutto in una ciotola e condiamo con un po’ di olio extravergine d’oliva e del sale. Aggiungiamo una goccia d’aceto, il pane tostato sbriciolato e il basilico spezzettato. Mescoliamo bene per amalgamare il tutto.

Ora tagliamo a metà le mozzarelle come se fossero dei panini. Farciamole con l’insalata che abbiamo appena preparato e richiudiamo con l’altra metà di mozzarella. Cospargiamo i nostri panini di mozzarella con i semi di sesamo tostati e il piatto è pronto.

Ecco quindi, prepariamo degli sfiziosi e leggeri panini di mozzarella che conquisteranno grandi e piccini. Pratici e freschissimi, si possono anche farcire con delle zucchine grigliate o con del prosciutto a pezzettini. Una vera e propria delizia, anche da portare in spiaggia e gustare sotto l’ombrellone. Un’idea originale per far mangiare le mozzarelle ai nostri bambini.

