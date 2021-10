La cucina dove si utilizzano olio, burro e altri grassi è sicuramente saporita.

Ma, d’altro canto, può risultare essere anche molto pesante.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

L’attenzione all’uso di questi ingredienti e la riuscita valida e gustosa dei nostri piatti sono fra le particolarità dell’arte culinaria di cui non bisogna mai dimenticarsi.

Ma se esistessero piatti, in cui non serve preoccuparsi di dosare le giuste quantità di olio e burro per far sì che le nostre ricette rientrino nei canoni corretti, ma che fossero ugualmente squisiti ne saremmo sicuramente più contenti e curiosi di prepararli.

Prepareremo un ottimo piatto grazie a questa ricetta veloce con ingredienti sani e senza grassi

L’opportunità sta nel fatto di non dover assolutamente utilizzare olio o burro ma di ottenere comunque ottime pietanze gustose e appetitose.

Una ricetta molto interessante e semplice da preparare è quella del risotto con spezie e zucchine.

Rimarchiamo il concetto che per la preparazione di questa ricetta non verranno utilizzati né olio né tantomeno burro, perciò il piatto risulterà leggero oltre che gradevole.

Da considerare anche il fatto che si utilizzerà il riso che ha come peculiarità l’essere un alimento leggero.

Questo risotto sarà così leggero e veloce da stupire

Per la precisione useremo il riso Carnaroli ideale per i risotti.

L’altro ingrediente fondamentale sono le zucchine che hanno un contenuto ridottissimo di calorie e sono facilmente digeribili quindi leggere come tutto il contesto del piatto.

L’ultima particolarità è quella del non utilizzo di brodo vegetale che solitamente si usa per cuocere il risotto, quindi la preparazione sarà più rapida senza necessità di mantecare.

Tale operazione richiederebbe, altrimenti, la nostra presenza costante accanto ai fornelli per mescolare il riso.

Questa è la procedura

Dosi per 3 persone

300 gr. di riso Carnaroli

2 zucchine grandi

Noce moscata in polvere

Aglio liofilizzato

Curry in polvere

Sale q. b.

Pepe q. b.

Zucchero un cucchiaino

Lavare e tagliare le zucchine a pezzetti.

Farle cuocere in una casseruola sufficientemente capiente con un po’ d’acqua, sale, curry, noce moscata aglio liofilizzato e un cucchiaino di zucchero.

Spegnere e coprire con un coperchio in attesa della cottura del riso.

Far bollire il riso in acqua salata.

A 5 minuti dalla cottura versarlo dentro la casseruola delle zucchine dove terminerà la sua cottura.

Impiattiamo, quindi, aggiungendo una fogliolina di salvia e una spolverata di pepe.

Prepareremo, così, un ottimo piatto grazie a questa ricetta veloce con ingredienti sani e senza grassi.