Siete pronti all’arrivo di Halloween e alla notte delle streghe? Manca ormai davvero poco, e, allora, per non farci trovare impreparati, i nostri Esperti di cucina, vi suggeriscono una ricetta perfetta. Preparatevi all’arrivo di Halloween con la ricetta dei fantastici biscotti farciti che faranno impazzire grandi e piccini! Semplice e veloce, questa ricetta è davvero perfetta per passare una serata in compagnia e godersi la dolcezza di queste frolle.

Gli ingredienti

Ecco gli ingredienti per preparare biscotti per una decina di persone, senza lasciare nessuno a secco:

a) 200 grammi di farina;

b) 70 grammi di burro spezzettato;

c) 65 grammi di zucchero;

d) vanillina;

e) 1 uovo;

f) marmellata, cioccolata o crema di nocciola;

g) zucchero a velo a piacimento.

La preparazione

Preparatevi all’arrivo di Halloween con la ricetta dei fantastici biscotti farciti e la loro semplice preparazione:

a) prendete una ciotola e amalgamate la farina col burro, freddo, fino a ottenere il classico impasto un po’ sabbioso;

b) inserite l’uovo e lo zucchero, continuando a mescolare;

c) quando avrete ottenuto la classica palla morbida e compatta, avvolgetela nella pellicola e lasciatela riposare in frigo per una mezz’oretta;

d) riprendetela e stendetela su un piano che avrete ben infarinato. Attenzione che lo spessore dell’impasto non superi il mezzo centimetro;

e) con un bicchiere o una tazza, fate i classici dischi;

f) prendete la teglia da forno, rivestitela con della carta da cottura, deponendovi i cerchietti che diventeranno i vostri biscotti;

g) con un beccuccio, create gli occhietti del fantasmino e cuocete in forno a 200 gradi per 7/8 minuti;

h) una volta raffreddati, posti uno sull’altro, farciteli con la marmellata, la cioccolata o la crema alle nocciole, terminando la faccina con sorriso e naso a vostro piacimento;

i) serviteli su piatti con tovaglioli colorati e vivaci!

Approfondimento

