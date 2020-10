I tempi per rialzi duraturi stanno scadendo e stiamo entrando in una lunga fase di ribassi che potrebbe durare qualche anno. La statistica ponderata sulle serie storiche dal 1898 vuole che dal luglio 2021 dovrebbe partire una gamba ribassista fino all’ottobre 2022, al massimo, marzo 2023. Da ora in poi quindi chi apre posizioni in ottica Buy and Hold a 1/2/3 e 5 anni, fino alle date indicate dovrebbe subire delle perdite e queste potrebbero essere anche forti.

Dopo però dovrebbe “venire il bel tempo” per molti anni.

Come si evolverà il mercato nei prossimi mesi?

Per chi ha un portafoglio di 350.000 €: ricevi questa guida e gli aggiornamenti periodici. Scopri di più

Frattale previsionale su scala mensile del decennio 2021/2030

E per il breve termine invece?

Mettiamo in guardia i nostri Lettori e li invitiamo a prepararsi ad un ribasso dei mercati azionari di almeno 4 mesi prima di un nuovo rialzo. In base ai nostri calcoli di probabilità, lo scenario che attendiamo è il seguente:

a breve, entro qualche giorno dovrebbe partire una forte gamba rialzista fino a fine ottobre, per poi lasciare spazio ad un ribasso fino a tutto il mese di febbraio.

Cosa capiamo da questi dati e scenari?

Che quest’anno probabilmente chi si attende il ciclico rally natalizio rimarrà molto probabilmente deluso. Infatti da metà novembre a fine dicembre si dovrebbe assistere a ritracciamenti e l’anno per i mercati azionari dovrebbe chiudersi su livelli inferiori all’apertura. La probabilità è di circa 80%.

Frattale su scala settimanale del 2020

In rosso la previsione dei mercati

in blu il grafico dei mercati di Wall Street

Prepararsi ad un ribasso dei mercati azionari di almeno 4 mesi prima di un nuovo rialzo

Quindi, ancora bel tempo per un mese circa e poi meglio attendere tempi migliori. Da fine febbraio invece, la polarità dovrebbe tornare rialzista per poi lasciare spazio a nuovi ribassi. Questi ribassi preventivati e attesi, dovrebbero andare a formare il minimo del prossimo decennio.

Come al solito di procederà per step e nel nostro punto quotidiano sui mercati andremo di volta in volta a definire se la tendenza e la previsione andranno a combaciare o meno.