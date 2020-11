Oggi, con l’aiuto degli Esperti di Cucina di ProiezionidiBorsa, scopriremo come preparare velocemente dei gustosi pancake proteici per avere energia tutto il giorno senza ingrassare.

Se ci alleniamo o se il nostro lavoro ci costringe a stare in piedi tutto il giorno, è importantissimo, infatti, la mattina, partire col piede giusto. La colazione deve, quindi, essere un vero e proprio pasto e non possiamo permetterci di mangiare solo una mela prima uscire di casa.

I pancake proteici sono perfetti. Velocissimi da preparare, sono buonissimi e donano energia per tutto il giorno. Sono la colazione ideale soprattutto se stiamo seguendo diete proteiche.

Vediamo, quindi, come preparare dei gustosi pancake proteici per avere energia tutto il giorno senza ingrassare.

Ingredienti

Per circa quattro pancake proteici ci serviranno:

a) due albumi;

b) 30 grammi di latte (preferibilmente scremato);

c) 30 grammi di yogurt greco;

d) 20 grammi di farina di avena o di avena tritata;

e) 4 grammi di lievito;

f) bicarbonato di sodio;

g) burro.

Preparazione

Preparare velocemente dei gustosi pancake proteici per avere energia tutto il giorno senza ingrassare non è mai stato così facile. Il procedimento è davvero veloce e semplice.

Prendere una ciotola e versare gli albumi. Montare gli albumi a neve. Aggiungere la farina di avena o l’avena tritata, il lievito e un pizzico di bicarbonato. Mescolare con una forchetta.

A parte riporre in un’altra ciotola latte e yogurt e mescolare. Aggiungere latte e yogurt al composto di albumi e avena. Mescolare con una spatola partendo dal basso.

Mettere sul fuoco una padella con una noce di burro. Far scaldare fino a che il burro non si sia sciolto. Con un mestolo, o un cucchiaio, prendere l’impasto dei pancake dalla ciotola e versarlo nella padella. Far dorare da un lato e poi girare il pancake dall’altro lato. Quando anche i bordi saranno cotti (ma non troppo dorati) togliere il pancake dal fuoco.

Ecco pronti i nostri pancake proteici. Servire a tavola con frutta fresca di stagione tagliata a pezzi e succo d’acero. In alternativa, per concederci una coccola dolce, possiamo cospargere i pancake di marmellata fatta in casa o di nutella.