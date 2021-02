Arriva la primavera con il primo tepore. Le temperature riescono a far desiderare qualcosa di diverso che una zuppa calda. Qualcosa di semplice, ma che non manchi di sapori intensi e consistenza. Uno spaghetto che rievochi i sapori del Sud d’Italia e, insieme, il giungere della bella stagione.

Ecco che si immaginano gli ingredienti perfetti per preparare uno strepitoso spaghetto veloce ed economico ai sapori del Sud. Nel prepararlo, non si dovrà pensare ad altro che alle colline, alle mani rugose di un contadino, al profumo di mandorle tostate. Pochi ingredienti che spesso si hanno già in casa e nessuna complicazione. Come risultato un primo da leccarsi i baffi, con cui fare scarpetta.

Rosso pomodoro e briciole di pane croccanti

Gli ingredienti di questo primo provengono tutti dal duro lavoro contadino. Essi sono il pomodoro secco, le mandorle, il pane raffermo, erbe aromatiche e olio Evo. Il pomodoro secco è un prodotto molto particolare. Nelle isole e nelle regioni del Sud d’Italia, ancora oggi, è frequente trovare i pomodori spaccati e messi a essiccare al sole. Come supporto delle stuoie di canna intrecciata. Oltre alla bellezza della visione, i pomodori acquisiscono un profumo intenso, salino.

A equilibrare il pomodoro secco, la mandorla tostata. La raccolta delle mandorle avviene tra agosto e settembre. A differenza delle nocciole, è più semplice trovarle crude e con la pellicina marrone. In questo sugo creeranno dolcezza e cremosità. Il tocco finale, a dare la parte croccante sono le molliche di pane raffermo tostate.

Preparare uno strepitoso spaghetto veloce ed economico ai sapori del Sud

Per preparare in pochi minuti gli spaghetti al pesto di pomodoro secco e mandorle serviranno:

350g di spaghetti grossi integrali;

150g di pomodori secchi ammollati in acqua;

50g di mandorle tostate;

olio evo q. b.;

erbe aromatiche (basilico, salvia, timo);

pane raffermo q.b.

Dopo aver messo in ammollo i pomodori secchi per reidratarli, bisogna tostare le mandorle. Lasciare in disparte una piccola parte di mandorle. Grattugiare il pane raffermo e tostarlo con un cucchiaio di olio e un pizzico di sale. Nel frattempo, mettere sul fuoco l’acqua per la pasta. Nel boccale del mixer unire i pomodori secchi scolati agli altri ingredienti, unendo a filo l’olio fino a ottenere la consistenza del pesto desiderata.

Bisognerà tritare grossolanamente la parte di mandorle rimaste. In seguito si uniranno al pane grattugiato. Cuocere gli spaghetti al dente e unirli al pesto girandoli delicatamente. Formare i piatti e terminare con una spolverata di pane tostato con le mandorle. In aggiunta si può aggiungere del pecorino in scaglie.