Preparare una torta d’effetto con una deliziosa crema al limone non è mai stato così facile con una ricetta veloce ed economica spiegata passo per passo.

La semplicità di questa torta di crêpes una sopra l’altra è racchiusa nella preparazione di una squisita crema al limone che potrà essere sostituita da una crema alle arance o anche alla nutella come nella ricetta proposta qui.

Ingredienti per le crêpes

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

220 g di farina

4 uova

600 ml di latte intero

un pizzico di sale

Ingredienti per la crema

80 g di burro

4 uova

200 g di zucchero

3 limoni grandi

un pizzico di sale

Preparare una torta d’effetto, economica e veloce con una deliziosa crema al limone

Preparazione

Iniziare con la preparazione della crema, prendendo i limoni, lavarli e rimuovere la buccia senza asportare la parte amara bianca. Premere il succo dei limoni e raccoglierlo in un recipiente dove sarà versato lo zucchero, il sale, le bucce di limone e mescolare.

Spostare il recipiente sul fuoco moderato per riscaldarlo a bagnomaria e girare il composto fino a che lo zucchero non sarà completamente sciolto. A parte, prendere le uova, sbatterle con l’aiuto di una frusta e aggiungere al composto sul fuoco di succo di limone e zucchero e continuare a mescolare.

Fare attenzione a non far bollire la crema sul fuoco, che in pochi minuti inizierà pian piano ad addensarsi. Quando la crema al limone sarà pronta, togliere il recipiente dal fuoco e aggiungere il burro a piccoli pezzi un po’ alla volta, mescolando fino al completo assorbimento.

Togliere le bucce dalla crema e coprire la superficie con la pellicola trasparente per alimenti e quando sarà fredda, metterla in frigorifero.

Passare alla preparazione

Prendere una ciotola capiente dove si dovranno montare le uova con l’aiuto delle fruste elettriche con un pizzico di sale. Versare progressivamente il latte e man mano aggiungere la farina facendo attenzione a non formare grumi.

Quando l’impasto delle crêpes sarà pronto, lasciar riposare per qualche minuto in frigorifero. Dopo qualche minuto di attesa, prendere la padella e ungerla con un filo d’olio e a fuoco vivace iniziare a versare un mestolo di impasto di crêpes.

Disporre tutto l’impasto uniformemente e cercare di creare una sfoglia sottile e rotonda. Procedere alla cottura fino a quando l’impasto non sarà terminato, mescolandolo per ogni crêpes.

Passare ad assemblare la torta, disponendo la prima crêpes che dovrà essere la base ricoperta da uno strato di crema al limone che sarà ricoperto nuovamente da un’altra crêpes e così via fino all’ultimo strato che dovrà essere solo di crema. Riporre la torta in frigo e aspettare qualche ora per far assestare la crema.