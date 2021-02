Oggi vogliamo spiegare come realizzare una torta di mele con una cottura diversa dal solito. Infatti per cuocerla non utilizzeremo il forno, ma il vapore.

Preparare una torta di mele al vapore morbida e golosa non è mai stato così semplice: tutto ciò che ci serve, oltre agli ingredienti, sono una pentola capiente, un coperchio e una teglia.

Ingredienti

300 gr. di farina 00;

3 uova;

80 gr. di zucchero;

3 mele renette;

1 bustina di lievito vanigliato;

200 gr. di latte;

100 ml. di olio di semi;

succo di un limone.

Preparare la torta di mele al vapore

Per preparare la torta di mele al vapore, è necessario unire in una ciotola le uova e lo zucchero e montarli con le fruste elettriche. Quando il composto sarà ben gonfio e spumoso, unire il latte e l’olio di semi a filo. Una volta ben incorporati, setacciare la farina e il lievito vanigliato e metterli da parte. Tagliare metà delle mele disponibili e ridurle a cubetti. Spremere il succo di un limone e versarlo sulle mele: oltre a dare loro un tocco di sapore in più, eviterà il loro imbrunimento.

Riprendere le fruste elettriche ed iniziare ad incorporare gli ingredienti secchi a quelli umidi, quindi aggiungere la farina e il lievito setacciati poco alla volta. A questo punto, unire i cubetti di mela ed incorporarli con una spatola. Prendere una tortiera, imburrarla ed infarinarla per bene e poi versare il composto al suo interno. Livellarlo con l’aiuto di una spatola e tagliare a fettine le mele rimaste per disporle sul composto.

La cottura al vapore

A questo punto, mettere la teglia dentro una pentola capiente con circa tre dita d’acqua. Coprire la teglia con un coperchio avvolto da un canovaccio che consenta di raccogliere la condensa della cottura. È bene prestare attenzione affinché l’acqua non venga mai a contatto il dolce. Far cuocere la torta per circa 40 minuti, dopodiché verificare la cottura con uno stecchino: se uscirà asciutto dalla torta, sarà pronta per essere gustata. Infine, togliere la teglia dalla pentola e farla raffreddare prima di sformarla.

Come abbiamo visto preparare una torta di mele al vapore morbida e golosa non è mai stato così semplice. Essa risulterà morbida e umida al palato e siamo certi che piacerà a tutti. Non stupirsi se la torta risulterà più chiara rispetto ad una cotta normalmente nel forno: si tratta di due metodi di cottura e temperature diverse.

