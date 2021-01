La torta ACE è un dolce facile e veloce da preparare con ingredienti genuini come il limone, l’arancia e la carota da cui prende il nome per le vitamine A,C ed E che rendono la torta squisita e irrinunciabile. Si possono ricreare varianti a seconda della frutta di stagione come al esempio pesca e albicocca oppure fragole, mirtilli e ribes e così via…

Già perfetta con una spolverata di zucchero a velo, ma si può decorare la torta con una semplice glassa o una crema al cioccolato con la frutta secca o altro ancora. Un altro dolce altrettanto eccezionale è la raffinata chiffon cake o comunemente detto ciambellone americano nella golosa versione al mandarino.

Ingredienti

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

350 g di farina

250 g di carote

1 arancia e 1 limone per non più di 150 g

150 g di zucchero

3 uova

30 g di olio di semi

16 g di lievito per dolci

una spolverata di zucchero a velo

Preparare una squisita torta ACE in modo veloce e con pochi ingredienti

Preparazione

Iniziare a grattugiare la buccia del limone e dell’arancia e successivamente filtrare il succo dei due agrumi e metterlo da parte. Prendere le carote pulirle dalla parte esterna e grattugiarle finemente.

Passare all’impasto montando le uova con lo zucchero con l’aiuto delle fruste elettriche o una planetaria. Aggiungere la buccia degli agrumi precedentemente grattugiata. Continuare a montare il composto fino a quando non si sarà ben amalgamato e aggiungere progressivamente la farina.

Dopo il completo assorbimento della farina nel composto aggiungere il succo degli agrumi e l’olio di semi. Aggiungere le carote tagliate finemente e per ultimo il lievito per dolci. Continuare a montare il composto per qualche minuto fino a che non inizieranno a vedersi delle piccole bolle.

Passare allo stampo che dovrà essere ben imburrato e infarinato e versarsi il contenuto ed infornare per circa 50 minuti a 180°C. Dopo il tempo di cottura, far raffreddare e spolverare di zucchero a velo prima di servire il dolce.