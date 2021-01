Le insalatone gustose e leggere non sono adatte solamente al periodo estivo. Anche in inverno possiamo gustare dei piatti del genere. Ovviamente gli ingredienti di stagione cambiano. Scegliendo verdure invernali si otterrà un’insalata salutare perfetta per tenersi in linea.

Se aggiungiamo poi un ingrediente particolare renderemo il nostro piatto ancora più sfizioso e invitante. Stiamo parlando della quinoa, uno pseudocereale conosciuto per il suo contenuto proteico alto. Con la quinoa è facile preparare una sfiziosa insalata con poche calorie ma molte proteine. Vediamo ora come realizzare un piatto genuino e veloce.

Ingredienti

Per due porzioni serviranno:

140 g di quinoa;

2 finocchi;

1 cespo piccolo di insalata;

6 noci;

2 mele;

2 avocado;

1 barbabietola già cotta;

olio extravergine d’oliva q.b.;

succo di limone q.b.;

aceto (opzionale) q.b.;

sale q.b.

Procedimento

Vediamo come preparare una sfiziosa insalata con poche calorie ma molte proteine. Prima di tutto bisogna cuocere la quinoa. Far bollire dell’acqua in una pentola. Aggiungere una manciata di sale grosso. Quindi versarci i 140 g di quinoa. Lasciar cuocere per circa 15 minuti. Scolare e passare sotto l’acqua fredda.

Pulire i finocchi e lavarli sotto acqua corrente. Tagliarli a fettine aiutandosi con una mandolina. Lavare accuratamente il cespo di insalata ed eliminare le foglie più esterne. Tagliare a striscioline l’insalata. Sgusciare le noci e farle grossolanamente a pezzi. Lavare le mele sotto acqua corrente e tagliarle a spicchietti. Se sono bio evitare di pelarle. Aprire gli avocado e togliere il nocciolo. Tagliare la polpa di avocado a pezzi. Tagliare anche la barbabietola già cotta.

Prendere un’insalatiera molto capiente e versarvi dentro la quinoa raffreddata, i finocchi, l’insalata, le noci, le mele, gli avocado e la barbabietola. Aggiungere uno o due cucchiai di olio extravergine d’oliva e il succo di un limone piccolo. Se è gradito aggiungere anche dell’aceto. Mescolare il tutto ed ecco pronta un’ottima insalata invernale!