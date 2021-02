Le insalate di pasta salvano il pranzo di molti lavoratori. Molto spesso, infatti, vengono preparate come piatto unico per un pranzo fuori porta o una scampagnata durante il fine settimana.

Preparare una gustosa insalata di pasta con gli spinaci è facilissimo e molto rapido, basterà preparare in anticipo le verdure!

A piacere, si può aggiungere alla nostra insalata tutta la frutta secca che desideriamo. Questa darà un sapore croccante alla nostra insalata di pasta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ingredienti

350 gr di ditalini rigati;

1 mazzo di spinaci freschi;

1 cipollotto;

40 gr di gherigli di noce;

50 gr di uva sultanina;

noce moscata qb;

1/2 spicchio d’aglio;

olio extravergine d’oliva;

sale;

pepe.

Preparare una gustosa insalata di pasta con gli spinaci

Prepariamo innanzitutto la pasta. Portiamo a bollore una pentola di acqua salata e tuffiamoci i nostri ditalini rigati. Quando saranno al dente, scoliamoli, versiamoli in una zuppiera, condiamoli con un filo d’olio e lasciamoli raffreddare, mettendoli da parte. In una pentola, facciamo scottare gli spinaci, già lavati e asciugati. Aggiungiamo due dita d’acqua salata bollente e cuociamoli in questo modo. Quindi scoliamoli, strizziamoli e affettiamoli con cura. Dovremmo avere dei pezzetti molto piccoli di spinaci. A parte, affettiamo a rondelle il nostro cipollotto e mettiamolo da parte. Prendiamo l’uvetta e ammolliamola in acqua tiepida, quindi strizziamola e mettiamo anche questa da parte.

Sbucciamo ora le noci e prepariamo i gherigli con cura, stando attenti a non spezzettarli troppo. Riprendiamo la nostra terrina con la pasta e aggiungiamoci gli spinaci appassiti, mescolando bene con dei mestoli per rimestare bene la pasta. Aggiungiamo quindi alla nostra insalata il cipollotto crudo, l’uvetta, le noci e lo spicchio d’aglio tritato finemente.

Aggiungiamo infine il sale, il pepe, l’olio e, a piacere, delle mandorle tostate o dei chicchi di melograno.

Mettiamo la nostra insalata di pasta in frigo, coperta e serviamola dopo circa tre ore.