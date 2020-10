Il tè è una bevanda popolarissima e diffusa in tutto il mondo. Proveniente dall’Asia a partire dal sedicesimo secolo, si è fatta strada nelle abitudini delle persone e ha cambiato il nostro modo di fare merenda, o una semplice pausa.

In alcune nazioni del mondo, come il Regno Unito o l’India o il Giappone, il tè ha un significato profondo nella cultura nazionale e viene associato anche a determinati rituali.

Ma come preparare un tè secondo le temperature ideali per le foglie? Vediamolo insieme.

Il tè verde

Il tè verde è un particolare tipo di tè, che necessita una temperatura dell’acqua compresa tra i 74 e gli 85 gradi. Non bisogna quindi portare a ebollizione l’acqua quando si prepara un tè del genere. Si rischia di perdere tutte le proprietà antiossidanti del prezioso liquido.

Il tè nero

Il tè nero è più “facile” da preparare. L’acqua infatti, deve quasi bollire, a una temperatura compresa tra i 90 e i 100 gradi. Questo tipo di tè è spesso utilizzato per le colazioni o le merende di tutti i giorni. Una varietà di tè nero diffusissima è quella appunto “da colazione”, che viene consumata in Inghilterra durante il primo pasto della giornata.

Il tè bianco

Tè molto difficile da preparare vista la prolungata infusione (circa 7-10 minuti). Il tè bianco va fatto infondere a massimo 85 gradi. La composizione delle sue foglie è molto più delicata rispetto al tè verde e al tè nero. Quindi state molto attenti quando infondete questo tè in acqua calda.

Infusi

L’infuso è composto da foglie di varie piante e fiori, non necessariamente di tè. Molto spesso infatti troviamo infusi di erbe e frutti che esulano dalla teina e che sono adatti a tutte le ore del giorno. Per una tazza d’infuso perfetta basterà portare l’acqua a 95 gradi, come per il tè nero.

Come potete vedere, preparare un tè secondo le temperature ideali per le foglie è semplicissimo, bastano poche accortezze e si può gustare una bella tazza di tè al caldo.