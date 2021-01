Lo si chiama sanguinaccio, ma tutto c’è tranne che il sangue di maiale e infatti lo si può preparare con il cioccolato in soli 5 minuti ed avere un ottimo risultato. È un’antica tradizione contadina, oggi proibitiva per motivi sanitari, dove veniva impiegato il sangue di maiale per la preparazione.

La ricetta vera e propria con il sangue di maiale prevedeva il sangue fresco di maiale, il mosto cotto d’uva, cannella e noci tritate. Nella preparazione qui riportata, si potrà deliziare il palato con una crema squisita e aromatizzata a cui nessuno sa resistere.

Il risultato è sorprendente e insieme alle chiacchiere gonfie e friabili, formano un binomio perfetto ed indispensabile per festeggiare nel migliore dei modi il Carnevale.

Ingredienti

500 ml di latte intero fresco

100 g di cacao amaro

200 g di zucchero

100 g di cioccolato fondente

40 g di farina

bacca di vaniglia o bustina di vanillina

cannella

canditi e/o gocce di cioccolato (facoltativo)

liquore Strega

Preparare un ottimo sanguinaccio completamente fatto di cioccolato in 5 minuti

Preparazione

Iniziare la preparazione del sanguinaccio versando in una pentola il latte e la bacca di vaniglia, sia i semi che l’involucro (che dovrà essere eliminato in un secondo momento). Far riscaldare il pentolino sul fuoco moderato mescolando con una frusta o un cucchiaio, aggiungere una abbondante spolverata di cannella a piacere.

Dopo qualche minuto, (il latte non dovrà assolutamente bollire) togliere la bacca di vaniglia che avrà profumato la base della crema. Senza mai fermarsi nel mescolare dolcemente, aggiungere gradualmente il cacao amaro, la farina e lo zucchero, possibilmente uniti precedentemente in un unico composto.

Quando la crema inizierà a bollire, aggiungere il cioccolato fondente tagliato a pezzetti e appena si sarà completamente sciolto aggiungere una spruzzata di liquore e lasciare addensare sul fuoco. Far attenzione a non smettere mai di mescolare la crema sul fuoco per evitare la formazione di grumi.

Infine quando la crema sarà pronta, dal profumo invitante, bisognerà lasciarla raffreddare e successivamente si potrà aggiungere l’arancia caramellata, l’uvetta, gocce di cioccolata o altro ancora.