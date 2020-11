I dolci sono uno dei piaceri della vita. È quasi impossibile resistere a marmellate, cioccolato, e creme varie. La loro bontà però è spesso controbilanciata da una preparazione che può richiedere anche alcune ore e una capacità non indifferente ai fornelli.

Non bisognerebbe mai rinunciare al dolce per terminare una buona cena, anche se i tempi stringono e dobbiamo ancora pensare a tutte le pietanze. Per fortuna esistono davvero molte ricette facili e veloci da preparare anche all’ultimo minuto, ma questa le batterà davvero tutte. Non solo impiegherete appena 5 minuti a prepararlo, ma vi serviranno esclusivamente due ingredienti. Ecco quindi come preparare un dolce che andrà a ruba con soli due ingredienti.

Ingredienti e preparazione

Gli ingredienti della ricetta delle rose al cioccolato sono solo due; qui le dosi per circa 12 piccole porzioni:

100g di cioccolato;

60g di corn flakes.

Per preparare un dolce che andrà a ruba con soli due ingredienti bisogna prima di tutto spezzettare il cioccolato e metterlo in una ciotola capiente. Inserire la ciotola in un forno microonde per 3 minuti, oppure a bagnomaria finché non si sarà sciolto. Per rendere cremoso e ben liquido il cioccolato si può aggiungere anche dell’acqua.

Quando sarà pronto si possono unire i corn flakes, girando bene i due ingredienti assieme. Attenzione a non rompere i corn flakes e che questi siano ricoperti interamente di cioccolato. A questo punto aiutandosi con un cucchiaio, creare dei piccoli mucchietti adagiandoli su della carta forno. Se vogliamo possiamo anche usare forme e stampini, o anche dei pirottini per muffin.

A questo punto lasciare riposare a temperatura ambiente. Questo dolce infatti non ha bisogno di nessun tipo di cottura. Se si vuole, quando le forme si saranno raffreddate, si possono mettere anche in frigo. E voilà, le rose di cioccolato sono già pronte!

Varianti

Il cioccolato può essere quello che preferiamo: bianco, al latte o fondente. Per rendere più liquido il cioccolato è appunto preferibile dell’acqua, ma possono essere usate anche alcune gocce di semi o del latte. Attenzione però a non usare il latte con il cioccolato fondente, altrimenti diventerà appunto cioccolato al latte!

Per una variante più ricca, assieme ai corn flakes possiamo scegliere di aggiungere anche del riso soffiato. Perfette sono anche nocciole e mandorle spezzettate, che renderanno le nostre rose di cioccolato ancora più gustose.