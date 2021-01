I dietetici pancakes sono un piatto da preparare come antipasto o anche per una cena light composta principalmente da cavolfiore e ricotta.

Una perfetta combinazione per chi ha la necessità di mantenersi in linea con il giusto compromesso tra gusto e calorie che consente di inserire questa pietanza in un’ottima dieta equilibrata.

Un piatto completo che esalta il gusto delicato del cavolfiore in una cremina addolcita dalla presenza della ricotta ed equilibrata da una spolverata di sale e pepe. Si potrà accompagnare con un dolce come il tiramisù al mandarino che lascerà tutti a bocca aperta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ingredienti

200 g di farina

200 ml di latte

2 uovo

parmigiano

25 g di lievito di birra

sale

pepe

un cavolfiore

250 g di ricotta

pinoli

uvetta

Preparare un antipasto light e veloce con i pancakes di cavolfiore

Procedimento

Iniziare la preparazione prendendo il cavolfiore, pulirlo, tagliarlo a tocchetti e farlo lessare o cuore a vapore circa 30 minuti in una pentola o 4/5 minuti in pentola a pressione.

Durante la preparazione del cavolo, passare alla preparazione della pastella inserendo in una ciotola la farina, il latte, le uova, parmigiano, il lievito e una spolverata di sale e pepe. Amalgamare tutti gli ingredienti con l’aiuto delle fruste elettriche fino ad ottenere una pastella senza grumi.

Prendere una padella e con un filo d’olio metterla sul fuoco vivo e iniziare la preparazione dei pancakes. Versare un mestolo di pastella formare il primo pancakes, e procedere fino a quando la pastella non sarà terminata.

Passare alla farcitura con l’aiuto di un frullatore o un mixer, prendere il cavolfiore lessato precedentemente, la ricotta e una spolverata di sale e pepe e frullare fino a creare una cremina.

Infine farcire i pancakes con l’aiuto di una sac à poche inserendo la crema e i pinoli e l’uvetta fino all’ultimo strato che sarà guarnito con un ciuffo di crema e i pinoli ed uvetta come decorazione.