Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Una torta perfetta non può non avere un leggero strato di zucchero a velo candido e uniforme. Purtroppo non sempre si può spolverare la torta all’ultimo minuto. Ci si chiede infatti quale sia il segreto delle pasticcerie per avere torte guarnite perfettamente in ogni momento. Ecco svelato l’enigma aggiungendo solo due ingredienti facilissimi da trovare e quasi a costo zero. Come preparare lo zucchero a velo permanente che non si assorbe per dolci a prova di pasticcere.

Da zucchero semolato a zucchero a velo

Quando si vuole decorare una torta con dello zucchero a velo non è necessario averlo in dispensa. Esso non è altro che comune zucchero semolato dalla consistenza fine e polverosa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Quindi, se ci si dimentica di comprare dello zucchero a velo già pronto non c’è da disperare. In pochi minuti e in due mosse può essere preparato sia utilizzando zucchero bianco che quello integrale di canna. Tra le opzioni si può aggiungere anche una leggera aromatizzazione con vaniglia, cannella, arancia, limone etc… Ecco quindi tutti i passaggi necessari. In più, il segreto dei pasticceri per ottenere uno strato di zucchero a velo permanente a decorare i dolci.

Preparare lo zucchero a velo permanente che non si assorbe per dolci a prova di pasticcere

Il segreto è aggiungere allo zucchero l’amido di mais e della polvere di cacao. Entrambi renderanno lo zucchero a velo idrorepellente. Quindi quando si cospargerà sulla torta non tenderà a scomparire, ma resterà sulla superficie.

Ingredienti

200g di zucchero semolato;

28g di cioccolato bianco;

6g di amido di mais.

Procedimento

Tramutare lo zucchero semolato in zucchero a velo è un’operazione davvero semplicissima. Ciò che serve è un frullatore e gli ingredienti già elencati. Basterà versare lo zucchero nel frullatore insieme all’amido e al cioccolato. Frullare al massimo della potenza fino a ottenere una polvere molto fine. Per evitare la presenza di grumi, è necessario setacciare la polvere ottenuta con un colino. Lo zucchero è adesso pronto per essere utilizzato o conservato in un barattolo lontano dall’umidità.

Prima di utilizzarlo per cospargere una torta o un’altra preparazione dolce, sarà necessario agitare il barattolo. Successivamente cospargere la torta utilizzando il metodo del colino per avere uno strato uniforme.