In molti amano l’incenso. C’è chi lo accende per profumare le stanze di casa, chi per rilassarsi e meditare. Fortunatamente i bastoncini di incenso sono abbastanza economici. Spesso però non sappiamo veramente cosa contengano. Rischiamo quindi di bruciare sostanze dannose quando accendiamo gli incensi. Ecco perché possiamo invece preparare l’incenso fatto in casa con solo due ingredienti naturali in pochi minuti per non rischiare.

L’occorrente per preparare l’incenso

Per preparare l’incenso fatto in casa avremo bisogno di solo due ingredienti. Questa è la formula base, perché volendo è possibile arricchire l’incenso con altri prodotti. Come prima cosa dobbiamo munirci di una resina in formato solido. I negozi specializzati vengono infatti queste resine che saranno la base per il nostro incenso. Tra le più usate spiccano quella di Boswellia, la mirra e il sangue di drago.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

La cosa migliore è andare direttamente in negozio e scegliere quella con l’odore che più ci piace! Per arricchire ancora di più il profumo dell’incenso ci servono anche delle piante profumate secche. Tra le migliori spiccano la lavanda secca o la menta secca. Per creare il nostro incenso avremo infine bisogno di un mortaio e di un pestello.

Procedimento

Questo metodo per preparare l’incenso fatto in casa con solo due ingredienti naturali in pochi minuti è molto semplice. Bisogna infatti semplicemente unire la stessa quantità di resina e di fiori secchi nel mortaio. A questo punto bisogna pestare bene a lungo finché non otteniamo una polvere. Attenzione, la resina potrebbe essere un po’ difficile da pestare perché a seconda della sua consistenza potrebbe tendere ad attaccarsi al mortaio.

Grazie a questa tecnica otterremo un incenso in polvere. Possiamo custodirlo in un barattolo di vetro o in una busta di plastica sigillata. Per utilizzarlo avremo bisogno di un carboncino. Dimentichiamo quindi gli incensi a bastoncino! Molti incensi in origine erano posti direttamente sui carboni ardenti. Possiamo fare la stessa cosa in questo caso. Dopo aver acceso il carboncino, poggiamolo su un apposito brucia incenso, o una superficie resistente al calore. Ora non resta che versare circa una cucchiaino dell’incenso fatto in casa sul carboncino per sprigionare un magico profumo.