Le cotolette, una ricetta facilissima e molto veloce da ideare. Perfetta per adulti e bambini e in grado di regalarci una cena con i fiocchi. Siamo sempre stati abituati alle cotolette di carne che siano esse di pollo o di carne rossa. In realtà però è molto semplice cucinare cotolette di verdure e renderle anche molto sfiziose.

Oggi abbiamo scelto come protagoniste le zucchine, ma è possibile utilizzare anche le melanzane, la zucca, i finocchi e molte altre. Inoltre per preparare questo piatto, gli ingredienti che ci servono sono molto semplici da trovare in tutti i supermercati e anche molto economici.

Cucinando le cotolette di zucchine risparmieremo notevolmente piuttosto che cucinando le cotolette di carne.

Perciò vediamo insieme come preparare le cotolette di zucchine dal cuore filante.

Gli ingredienti

3 zucchine

Pangrattato

100 grammi di scamorza

2 uova

50 grammi di parmigiano grattugiato

Sale

Pepe

Olio d’oliva

Il procedimento

Procediamo come prima cosa lavando accuratamente le nostre zucchine. Utilizzando poi una grattugia andiamo a grattugiare le zucchine disponendole all’interno di una ciotola.

Lasciamo cadere una spolverata di sale e aspettiamo che si ammorbidiscano.

A questo punto uniamo alle nostre zucchine anche i 100 grammi di scamorza fatti a cubetti, i 50 grammi di parmigiano, un uovo, sale e pepe.

Mescoliamo ora energicamente cercando di ottenere un composto su cui possiamo lavorare.

Con le mani cerchiamo ora di creare le nostre cotolette. La forma possiamo deciderla noi. Possiamo decidere di renderle più sottili o più alte in base alle nostre preferenze.

A questo punto dobbiamo passare tutte le cotolette ottenute nell’uovo e successivamente nel pangrattato.

Possiamo ora decidere di infornare a 180 gradi per una ventina di minuti o friggerle in padella finché non si otterrà la giusta doratura.

Ecco perciò svelato come preparare le cotolette di zucchine dal cuore filante.