I peli superflui sono la croce di ogni donna. Soprattutto con l’arrivo della bella stagione, quando si inizia a scoprire il corpo. E proprio per questo motivo ci si sottopone a dolorose e costose sessioni di ceretta dall’estetista per eliminare i peli superflui. Ma nell’ultimo periodo sta prendendo piede la ceretta araba molto più delicata con la pelle e molto più economica. La pasta per ceretta araba è reperibile in qualsiasi profumeria ma anche nei supermercati più forniti. Ma prepararla in casa da soli è sicuramente molto più conveniente visto che gli ingredienti che occorrono si trovano in qualsiasi cucina. Fare la ceretta araba originale in casa, infatti, non è affatto difficile e i risultati sono stupefacenti.

Preparare la “pasta araba” non costa nulla

Come anticipato, la pasta per ceretta araba può essere anche acquistata a prezzi abbastanza accessibili. È da considerare, però, che quelle che si trovano in commercio sono spesso arricchite con una parte di cera e con oli essenziali. Per essere sicuri, quindi, di acquistare la vera ceretta araba è sempre meglio leggere gli ingredienti. O, in alternativa, prepararla in casa da soli.

Attenzione, però. Anche se questo prodotto prevede l’utilizzo di ingredienti molto semplici e diffusi, la sua preparazione richiede una certa attenzione. È necessario, infatti, ottenere la consistenza giusta affinché possa essere applicata in modo semplice per la depilazione. Vediamo come procedere, quali ingredienti usare.

Preparare la ceretta araba originale fai da te, velocissima e praticamente gratis, non è mai stato così facile con questi 3 ingredienti

Una delle ricette basi più semplici per realizzare la pasta per ceretta araba richiede l’utilizzo di soli 3 ingredienti. Facilmente reperibili, tra l’altro, in qualsiasi cucina. Per realizzarla servono:

un bicchiere di zucchero;

il succo di mezzo limone;

un bicchiere scarso di acqua.

Preparare la ceretta è facilissimo. Una volta presi gli ingredienti vanno miscelati fino ad ottenere una miscela omogenea e liscia. Il composto, poi, andrà riscaldato a fuoco basso fino a quando non si otterrà una pasta dal colore molto simile a quello del miele. La consistenza dovrà essere né troppo solida né troppo liquida. A questo punto spegnere il fuoco e lasciar raffreddare la pasta che, per essere utilizzata, dovrà essere tiepida e non bollente. La temperatura ottimale, infatti, è sui 35°.

Quando la pasta si sarà raffreddata abbastanza dovrà essere applicata o con le dita o con un bastoncino di legno, sulle parti da depilare. L’applicazione dovrà seguire la direzione in cui cresce il pelo. Una volta applicata andrà, strappata nel senso opposto a quello di crescita della peluria. Esattamente come una ceretta normale.

