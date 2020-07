Nei momenti di difficoltà economica ecco spuntare la lista delle spese da tagliare. E, spesso, compare anche la decurtazione dei prodotti di bellezza e igiene della persona, soprattutto quelli ritenuti non fondamentali. Complici anche i prezzi dei prodotti come creme e maschere viso che, alla faccia della crisi, non scendono di un centesimo. A ciò si aggiunga che siamo sempre più predisposti a fare in casa i prodotti che consumiamo maggiormente, convinti di tutelare giustamente la salute nostra e dei nostri cari. Ecco allora in quest’ottica, il consiglio di come preparare in casa le creme antietà tra risparmio, salute e sicurezza. Un successo lo otterremo al 100%: eliminare sostanze chimiche e conservanti!

Una crema per il viso fai da te

Olio di oliva, mezzo bicchiere

Succo di limone, qualche goccia

Acqua distillata, mezzo bicchiere

1 patata piccola lessata

Avocado

Olio di mandorle, mezzo bicchiere

Non stiamo vaneggiando e non stiamo preparando una ricetta, provare per credere:

Unire tutti gli ingredienti in una terrina di vetro

Impastare fino a ottenere la struttura di una comune crema viso

Stendere sul viso appena alzati e prima di dormire

Ripetere fino al termine del prodotto

Una bella maschera rigenerante

Se invece abbiamo voglia di preparare in casa le creme antietà tra risparmio, salute e sicurezza, proviamo anche una maschera per rigenerare la pelle:

1 cucchiaio di miele

1 cucchiaio di latte

1 cucchiaio di aceto di mele

1 cucchiaino di farina 00

Mescolare i nostri ingredienti e distenderli sul viso. Lasciar riposare per almeno 20 minuti e rimuovere, risciacquando con acqua fresca.

E quella contro acne e brufoli

Se abbiamo qualche brufolo di troppo, o la nostra pelle è un po’ grassa, niente paura ecco una soluzione casalinga efficace:

1 cucchiaio di miele

2 cucchiai di carbonato

Mischiare e formare il composto della nostra maschera, che lasceremo agire per 20/25 minuti, al termine dei quali, rimuoveremo con getto di acqua fresca. Questa maschera agirà come esfoliante, antiossidante e detergente. Il tutto a km0.

