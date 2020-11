Il weekend si avvicina e arriva anche il momento di iniziare a pensare a cosa preparare per il pranzo della domenica. Quante volte vogliamo preparare un pranzo elaborato, magari con degli antipasti gustosi e stuzzicanti, e invece ci ritroviamo a non avere tempo per farlo?

Può arrivare in nostro soccorso la tradizione piemontese. In Piemonte si usa infatti preparare decine di piccoli e stuzzicanti antipasti, di solito velocissimi da mettere insieme. Uno di questi è l’insalata capricciosa. Se non l’abbiamo mai provata, questo è il momento giusto per preparare il perfetto antipasto in 10 minuti con la gustosa insalata capricciosa.

Ingredienti

Per preparare un’abbondante insalata capricciosa, ci serviranno:

2 patate gialle medie;

2 carote;

1 peperone sottaceto;

2 cetriolini sottaceto;

1 petto di pollo piccolo già lessato;

1 fetta spessa di prosciutto cotto;

2 o 3 cucchiai di maionese;

1 cucchiaino scarso di senape;

Olio extravergine d’oliva q.b.;

Sale q.b.;

Pepe q.b.

Preparazione

Anche se ci sembrano moltissimi ingredienti non lasciamoci scoraggiare e iniziamo a preparare il perfetto antipasto in 10 minuti con la gustosa insalata capricciosa!

Mettere dell’acqua a scaldare sul fuoco e intanto lavare e spelare le patate e le carote. Tagliarle a fiammifero o alla julienne e metterle a cuocere nell’acqua bollente per 5 minuti. Quindi scolarle e lasciarle raffreddare. Mentre cuociono le patate e le carote, prendere il petto di pollo precedentemente lessato e tagliarlo a fiammifero o a listarelle sottili. Tagliare allo stesso modo il prosciutto, i cetriolini e il peperone.

Prendere una ciotolina con la senape e aggiungere un filo d’olio per stemperarla. Mescolare bene. Mettere in una ciotola capiente gli ingredienti tagliati a fiammifero o a listarelle e versarci insieme la senape, un pizzico di sale e di pepe. Mescolare bene e aggiungere un filo d’olio se necessario. Aggiungere la maionese e mescolare nuovamente con un cucchiaio. Servire aggiungendo a volontà un uovo sodo tagliato a pezzettini. Si consiglia di abbinare a questo piatto un bicchiere di Arneis.

Ed ecco pronto questo antipasto della tradizione piemontese che piacerà a tutti!